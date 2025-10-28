Я нашел ошибку
Набиуллина: инфляция опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 г.
Ученые Самарского университета им. Королёва разработали новую технологию увеличения точности цветопередачи цифровых камер
Сызранские транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал – 2025»
Пятеро должников из Октябрьского района Самары остались без канализации из-за неоплаченных счетов от «РКС-Самара»
83% самарцев за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков
Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности
Самарская область присоединится к Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая в этом году отмечает юбилей
Фонд «ДетскиеДомики» собрал в Самаре представителей детских учреждений, НКО и волонтеров на митап о благотворительности в пользу детей с особыми нуждами
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
Деньги дольщиков разрешат привлекать для ремонта объектов культурного наследия

28 октября 2025 10:11
124
Деньги дольщиков разрешат привлекать для ремонта объектов культурного наследия

Правительство России поддержало, при условии доработки, законопроект, который позволит привлекать средства граждан и юрлиц для реконструкции многоквартирных домов и сохранения объектов культурного наследия (ОКН). Об этом газете "Ведомости" сообщили источники, близкие к правкомиссии по законопроектной деятельности.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы Заксобранием Нижегородской области летом текущего года.

Инициатива предлагает изменения в закон об участии в долевом строительстве, Жилищный и Градостроительный кодексы. Главное новшество — привлечение средств граждан и бизнес-сообщества для снижения затрат инвесторов на реконструкцию. После завершения работ участникам будут передаваться копии охранного обязательства, а перевод помещений в жилой фонд возможен после завершения реконструкции.

Правительство высказало ряд замечаний, связанных с механизмом использования средств и изменения статуса зданий. В отзыве отмечена необходимость уточнить условия для привлечения средств участников долевого строительства для объектов культурного наследия. Кроме того, необходимо прописать порядок изменения назначения здания и внести поправки в закон "О государственной регистрации недвижимости".

По мнению экспертов, законопроект поможет вовлечь в экономический оборот здания, которые нужно реконструировать, но подчеркивают важность детального регулирования процедуры привлечения средств. Это необходимо с учетом того, что проект закона призван расширить возможности привлечения инвесторов к сохранению объектов культурного наследия, говорится в статье.

Как заявил гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса, эксперт "Народный фронт. Аналитики" Федор Выломов, необходимо детально прописать процедуру привлечения средств фактических дольщиков в реконструкцию ОКН: начиная с регистрации договора, описания самой возможности направления долевых средств на подобные нужды, и заканчивая юридическим переводом реконструированного здания в категорию жилого дома.

Поправки представляются востребованными, но в деталях законопроект вызывает вопросы по поводу возможных последствий его принятия, высказала мнение в разговоре с изданием генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

Нововведения могут затронуть крупные города, где существует высокий спрос на элитную недвижимость при незначительном предложении новых объектов в центре города, предположила эксперт. Такая ситуация, по ее словам, связана с мерами, направленными на защиту ОКН.

"Массовый перевод ОКН в жилой фонд может привести к тому, что исторические центры крупнейших городов попросту потеряют свой облик", – сказала Барабаш.

Спектр работ, которые могут быть признаны реконструкцией, ограничен весьма условно, продолжила собеседница издания. Среди них – изменение внутренней планировки, ремонт или замена капитальных конструкций, увеличение общей площади и этажности, пояснила она. На практике такая реконструкция влечет за собой строительство нового здания, скрытого историческим фасадом, уточнила эксперт, пишет Смотрим.

Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
383
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
401
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
370
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
1129
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
706
