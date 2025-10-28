Деньги дольщиков разрешат привлекать для ремонта объектов культурного наследия

124

Правительство России поддержало, при условии доработки, законопроект, который позволит привлекать средства граждан и юрлиц для реконструкции многоквартирных домов и сохранения объектов культурного наследия (ОКН). Об этом газете "Ведомости" сообщили источники, близкие к правкомиссии по законопроектной деятельности.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы Заксобранием Нижегородской области летом текущего года.

Инициатива предлагает изменения в закон об участии в долевом строительстве, Жилищный и Градостроительный кодексы. Главное новшество — привлечение средств граждан и бизнес-сообщества для снижения затрат инвесторов на реконструкцию. После завершения работ участникам будут передаваться копии охранного обязательства, а перевод помещений в жилой фонд возможен после завершения реконструкции.

Правительство высказало ряд замечаний, связанных с механизмом использования средств и изменения статуса зданий. В отзыве отмечена необходимость уточнить условия для привлечения средств участников долевого строительства для объектов культурного наследия. Кроме того, необходимо прописать порядок изменения назначения здания и внести поправки в закон "О государственной регистрации недвижимости".

По мнению экспертов, законопроект поможет вовлечь в экономический оборот здания, которые нужно реконструировать, но подчеркивают важность детального регулирования процедуры привлечения средств. Это необходимо с учетом того, что проект закона призван расширить возможности привлечения инвесторов к сохранению объектов культурного наследия, говорится в статье.

Как заявил гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса, эксперт "Народный фронт. Аналитики" Федор Выломов, необходимо детально прописать процедуру привлечения средств фактических дольщиков в реконструкцию ОКН: начиная с регистрации договора, описания самой возможности направления долевых средств на подобные нужды, и заканчивая юридическим переводом реконструированного здания в категорию жилого дома.

Поправки представляются востребованными, но в деталях законопроект вызывает вопросы по поводу возможных последствий его принятия, высказала мнение в разговоре с изданием генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

Нововведения могут затронуть крупные города, где существует высокий спрос на элитную недвижимость при незначительном предложении новых объектов в центре города, предположила эксперт. Такая ситуация, по ее словам, связана с мерами, направленными на защиту ОКН.

"Массовый перевод ОКН в жилой фонд может привести к тому, что исторические центры крупнейших городов попросту потеряют свой облик", – сказала Барабаш.

Спектр работ, которые могут быть признаны реконструкцией, ограничен весьма условно, продолжила собеседница издания. Среди них – изменение внутренней планировки, ремонт или замена капитальных конструкций, увеличение общей площади и этажности, пояснила она. На практике такая реконструкция влечет за собой строительство нового здания, скрытого историческим фасадом, уточнила эксперт, пишет Смотрим.