День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отмечается 18 марта

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Они вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав нашей страны. В 2021 году празднование события проходит под девизом "Крымская весна – семь лет дома".

За последние годы в республике и Севастополе были построены ключевые объекты транспортной и энергетической инфраструктуры: трасса "Таврида", Крымский мост, новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Симферополь" и новые электростанции – Таврическая и Балаклавская.

Сегодня будет торжественно запущен в работу новый водозабор на реке Бельбек, который построили специалисты Минобороны России для водоснабжения Севастополя. В Крыму пройдет торжественный пуск воды в Симферополь по Бештерек-Зуйскому водоводу из одноименного месторождения. Президент Владимир Путин сегодня проведет совещание по развитию региона и пообщается с представителями общественности полуострова, передает Радио Маяк.