День работника суда в РФ будут отмечать 5 ноября

В России День работника суда будет отмечаться каждый год 5 ноября, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Отмечается, что с инициативой установить новую праздничную дату к президенту России обратился председатель Верховного суда Игорь Краснов.

"Празднование приурочено к дате издания указа императора всероссийского Петра I "О форме суда". Этот указ увидел свет в 1723 году", – говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина.

Уточняется, что указ Петра I установил порядок рассмотрения дел судом, а также позволил истцам и ответчикам участвовать в процессе, пишет Смотрим.