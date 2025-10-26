Я нашел ошибку
Главные новости:
Жительница Тольятти со своей подругой набрала займов на 8 млн рублей и перевела их аферистам
Жительница Тольятти со своей подругой набрала займов на 8 млн рублей и перевела их аферистам
Охраняющие Кремль от ворон хищные птицы сменили место жительства из-за туристов
Охраняющие Кремль от ворон хищные птицы сменили место жительства из-за туристов
Смертельное ДТП в Ставропольском районе
Смертельное ДТП в Ставропольском районе
День работника суда в РФ будут отмечать 5 ноября
День работника суда в РФ будут отмечать 5 ноября
Минобрнауки: 35% мигрантов не сдали тест по русскому с первой попытки
Минобрнауки: 35% мигрантов не сдали тест по русскому с первой попытки
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
«Ашан» зарегистрировал в РФ товарный знак в виде красного птенца
«Ашан» зарегистрировал в РФ товарный знак в виде красного птенца
С 1 января в России вырастут ставки таможенных сборов на импортные товары
С 1 января в России вырастут ставки таможенных сборов на импортные товары
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные

День работника суда в РФ будут отмечать 5 ноября

26 октября 2025 11:20
66
День работника суда в РФ будут отмечать 5 ноября

В России День работника суда будет отмечаться каждый год 5 ноября, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Отмечается, что с инициативой установить новую праздничную дату к президенту России обратился председатель Верховного суда Игорь Краснов.

"Празднование приурочено к дате издания указа императора всероссийского Петра I "О форме суда". Этот указ увидел свет в 1723 году", – говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина.

Уточняется, что указ Петра I установил порядок рассмотрения дел судом, а также позволил истцам и ответчикам участвовать в процессе, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
163
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
25 октября 2025  22:28
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
362
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
25 октября 2025  16:44
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
350
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
469
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025  17:42
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
466
Весь список