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Делегации из недружественных стран приедут на VII Восточный экономический форум

1 сентября 2022 09:07
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Делегации из недружественных стран приедут на VII Восточный экономический форум

Делегации из недружественных стран, в том числе, Японии и Южной Кореи, приедут на VII Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, передает РИА Новости.

Он отметил, что на рабочем уровне представители многих стран высказывают поддержку Москве. «Они сами живут в условиях ограниченного суверенитета, когда ряд решений формируется не в их странах и не в интересах их народов. Гости будут», — заверил чиновник.

В рамках ВЭФ-2022 состоятся более 90 деловых мероприятий, в которых примут участие свыше 330 спикеров и модераторов. Форум состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке, туда приедут делегации из более чем 60 стран — официальные лица, инвесторы и предприниматели, заинтересованные в развитии Дальнего Востока.

Главная тема форума в этом году — «На пути к многополярному миру».

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