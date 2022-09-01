дефляция в РФ может продолжиться в сентябре и начале октября

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Дефляция в России может продолжиться в сентябре и начале октября, цены перейдут к росту в ноябре и декабре. Об этом ТАСС сообщили в Счетной палате РФ.

"По мнению Счетной палаты, дефляция может продолжиться в сентябре и начале октября", - говорится в сообщении ведомства.

В середине - конце октября, а также ноябре и декабре цены перейдут к росту, при этом к концу года возможно ускорение инфляции в связи с сезонными факторами, считают в Счетной палате.

По мнению ведомства, дефляции в сентябре и начале октября будет способствовать ряд факторов. Среди них сезонное снижение цен на продовольственные товары, в первую очередь плодоовощную продукцию, и производные товары, например, муку, сахар, подсолнечное масло при условии хорошего урожая. Также на это повлияет компенсационное удешевление ряда товаров после резкого удорожания на фоне ажиотажного спроса или вследствие временного дефицита.

Кроме того, дефляции в этот период будет способствовать сдержанный потребительский спрос в связи с сокращением доходов и удовлетворением потребительского спроса весной в части товаров длительного пользования.