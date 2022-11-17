Деду Морозу пришло более 4 млн писем

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Более четырех миллионов писем поступило в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге с момента открытия почты волшебника по 1 ноября этого года. Треть посланий приходит от взрослых всех возрастов, которые часто просят у волшебника квартиру, машину, путевку на море, иногда жалуются на чиновников, рассказали ТАСС в вотчине.

"С момента открытия почты Деда Мороза по 1 ноября 2022 года пришло 4 331 598 писем. В прошлом году Дед Мороз получил 238 812 письма. С января по ноябрь 2022 года получено 92 753 послания, что больше, чем за тот же период прошлого года. Большее количество писем приходит из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и Татарстана", - рассказали в вотчине.

Часто отправляют письма из школ и детских садов. Поздравляют с Новым годом, Днем рождения, приглашают зимнего волшебника в гости. Примерно треть посланий поступает от взрослых всех возрастов, "ведь в чудеса верят не только дети".

"Женщины просят квартиру в центре города, путевку на море или стабильную работу. Просьбы мужчин - увеличение заработной платы, карьерный рост и новый автомобиль. Кто-то мечтает о духовных ценностях - благополучия для своих родных, и все чаще в письмах звучит просьба мира на Земле. Пенсионеры пишут о помощи материальной, а иногда присылают жалобы на чиновников. Письмо Деду Морозу для них является способом выговориться", - сообщили в вотчине.