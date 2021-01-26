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Данные пользователей Facebook оказались в руках хакеров

26 января 2021 13:23
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Данные пользователей Facebook оказались в руках хакеров

Информация о 533 миллионах пользователей соцсети Facebook оказалась в руках хакеров, которые торговали ею через Telegram-бота. Об этом рассказал исследователь в сфере безопасности данных Алон Гал.

«Это относительно старый номер, но люди не так часто меняют номера телефонов.Это особенно неловко для Facebook, поскольку он исторически собирал телефонные номера от людей, включая пользователей, которыевключали двухфакторную аутентификацию», – говорится в исследовании.

Активность странного бота зафиксирована с середины января 2021 года. В настоящее время он до сих пор функционирует. Данные в нем относятся к масштабной утечке в Facebook, которая была исправлена еще в 2019 году, передает The Verge.

Напомним, злоумышленники пользуются «слитыми» базами клиентов банков, интернет-магазинов и сервисов для платежей. Также мошенники используют парсинг, когда автоматически собираются номера из открытых источников, пишет ФедералПресс.

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