Cкончался экс-президент СССР Михаил Горбачёв

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На 92-м году жизни скончался экс-президент СССР Михаил Горбачёв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральную клиническую больницу.

В последнее время он находился в больнице, сообщает агентство со ссылкой на источник:

«Он уже почти всё последнее время проводил в палате в больнице, где ему оказывали паллиативную помощь».

Бывшего главу государства похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой, дату его похорон определит семья. Годы правления Горбачёва запомнились социально-экономическими реформами, которые современники оценивают неоднозначно. Он проводил политику гласности, при нём состоялись первые конкурентные выборы, а страна сблизилась с западными государствами. Однако в то же время усилились кризисные явления, которые привели к внутренним конфликтам и последующему развалу Советского Союза, пишет РТ.