Что изменится в жизни россиян с июля 2021 года

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ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в июле 2021 года и коснутся многих россиян.

Детские пособия

Президент РФ поручил назначить выплаты в размере 5 650 рублей в месяц детям от 8 до 17 лет, растущим в неполных семьях. Кроме того, начнутся ежемесячные специальные выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности (до 12 недель) и находящимся в трудной финансовой ситуации. Главное условие для выплат — среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум в субъекте. Размер выплаты — 50% от прожиточного минимума в регионе. В среднем по стране по 6 300 рублей.

Диспансеризация для переболевших коронавирусом

Стартует углубленная диспансеризация граждан, перенесших COVID-19. Она будет проходить в два этапа. Первый этап будет направлен на выявление признаков развития хронических неинфекционных заболеваний и включать семь исследований, второй будет направлен на дополнительные осмотры для уточнения диагноза и включать три исследования.

Лица, у которых по итогам диспансеризации будут выявлены какие-либо заболевания, в обязательном порядке будут поставлены на диспансерное наблюдение. Нуждающиеся получат необходимое лечение и медицинскую реабилитацию. Путин поручил расширить программу диспансеризации и профосмотров, запустив их с 1 июля для граждан всех возрастов. Глава Минздрава РФ пообещал полностью восстановить диспансеризацию до 1 июля.

Чат-бот от Пенсионного фонда

С 1 июля Пенсионный фонд России запустит единый контакт-центр по социальным вопросам. Одним из его элементов станет чат-бот, способный ответить на самые частые вопросы. Если бот не сможет найти ответ на вопрос, он переадресует гражданина на вторую линию, где диалог продолжит уже сотрудник центра.

В случае если человеку нужна более детальная личная консультация, он будет переадресован на третью линию. Для этого будет введена система кодовых слов, чтобы удостовериться в личности гражданина, и тогда сотрудник ЕКЦ ответит на конкретный вопрос гражданина, используя его личную информацию.

Социальная реклама в интернете

Теперь социальная реклама в Сети должна составлять до 5% площадей или времени. Эти нормы уже действуют для телевизионной рекламы и рекламы на баннерах.

Иностранный ВНЖ для госслужащих

С 1 июля государственным и муниципальным служащим, а также военным и ряду других категорий лиц запрещено иметь вид на жительство за рубежом. Изменения вносятся более чем в 20 федеральных законов. В первую очередь предусматривается запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи не только с наличием гражданства или подданства иностранного государства, но и вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина РФ на постоянное проживание за границей.

Изменения в налоговом законодательстве

Появился закрытый перечень оснований для отказа в приеме деклараций от налогоплательщиков. Это, например, подписание документа неуполномоченным лицом. Налоговая служба будет уведомлять налогоплательщика о признании декларации непредставленной. Перерасчет транспортного налога не будут делать, если это повлечет увеличение ранее уплаченной суммы налога.

Использование контрольно-кассовой техники

Индивидуальные предприниматели, не имеющие работников по трудовым договорам, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ и оказании услуг обязаны применять контрольно-кассовую технику.

Социальные выплаты на карту «Мир»

Пенсии и другие социальные выплаты будут зачисляться только на карты «Мир». Передать новые реквизиты счета в ПФР можно как через личный кабинет на сайте ПФР или портал Госуслуг, так и лично. Изменение не затронет тех, кому пенсии или соцвыплаты доставляют или переводят на счета без привязанной банковской карты.

Кроме того, с 1 июля обязанность по приему карт «Мир» распространяется на продавцов, у которых выручка от реализации товаров за предшествующий календарный год превышает 20 млн (ранее — 40 млн) рублей.

Граждан будут информировать о льготах

Теперь граждане смогут узнавать, какие им положены меры социальной поддержки, не только через портал Госуслуг, но и по единому телефонному номеру.

Регистрация по месту пребывания за один день

С 1 июля сокращается срок оформления регистрации граждан по месту пребывания. Органы регистрационного учета теперь не позднее рабочего дня (ранее — не позднее трех рабочих дней), следующего за днем поступления заявления и иных необходимых документов, регистрируют граждан по месту пребывания в жилых помещениях, не являющихся местом их жительства, и выдают гражданину или ответственному лицу, от которых поступили документы, свидетельство о регистрации по месту пребывания.

Российское ПО для гаджетов

С 1 июля производители гаджетов должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик.

Предварительно установленные программы, используемые потребителем на отдельных видах технически сложных товаров для доступа к интернету, должны обеспечивать возможность использования по умолчанию поисковой системы, страной происхождения которой является РФ или другие государства — члены ЕАЭС.

Также вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях — вводятся штрафы для должностных лиц и компаний в случае продажи ими гаджетов без предустановленного на них российского программного обеспечения (ПО).

Штрафы для должностных лиц составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для компаний — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Господдержка сельского хозяйства

Аграрии с 1 июля смогут заключать договоры сельхозстрахования с господдержкой на случай введения в регионе режима чрезвычайной ситуации. Законом также устанавливается размер субсидии, которую государство выдает страховщикам для компенсации выплат.

Контроль качества зерна

С 1 июля вводятся основные положения о федеральном госконтроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки. Изменения направлены на соблюдение товаропроизводителями требований к качеству и процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

Реестр для древесины

Определены виды древесины, которые подлежат учету. С 1 июля не допускается их транспортировка, хранение, производство продукции переработки, если сведения о древесине не внесены в госреестр. Эти требования не касаются транспортировки древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.

Единая цифровая платформа занятости

С 1 июля создается единая для всей страны цифровая платформа в сфере трудовых отношений, которая призвана содействовать гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям — в подборе сотрудников. Дистанционный формат поиска работы будет использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости.

Новые регионы для «Дальневосточного гектара»

Земельный участок по программе «Дальневосточный гектар» с 1 июля можно будет получить в Мурманской области, НАО и ЯНАО, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Конкретные территории определят местные власти.

В первые полгода получить гектар смогут только зарегистрированные в этих субъектах граждане, а с 1 февраля 2022 года — все остальные.

Ужесточение контроля за оборотом оружия

Нарушение правил хранения или ношения оружия гражданами, повлекшее его утрату, с 1 июля будет наказываться штрафом до 10 тыс. рублей либо лишением права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трех лет. Невыполнение требования сотрудника Росгвардии или воспрепятствование его деятельности в сфере надзора за оборотом оружия грозит штрафами вплоть до 500 тыс. рублей для юрлиц.

Компенсации семьям погибших пожарных

Члены семей погибших на службе пожарных, работников таможни, уголовно-исполнительной системы, а также органов принудительного исполнения с 1 июля станут получать ежемесячную денежную компенсацию.

Она будет рассчитываться как разница между денежным довольствием, которое получал погибший, и назначенной семье пенсией по потере кормильца.

Медосмотры для шахтеров

С 1 июля для работников, занятых на подземных работах, вводятся обязательные предсменные медосмотры, а также — при необходимости — внутрисменные и послесменные. Кроме того, устанавливается возможность проведения профилактических медицинских осмотров шахтеров, их диспансеризации и диспансерного наблюдения.

Производство и оборот этилового спирта

Лицензию на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с 1 июля не выдадут, если у претендента на нее есть не погашенная на дату поступления заявления недоимка по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам, которые вместе превышают 3 тыс. рублей.

Туристический кешбэк и ограничения на курортах

С 1 июля будет запущена программа туристического кешбэка в РФ для школьников и студентов — победителей конкурсов АНО «Россия — страна возможностей». На нее будет выделено 2 млрд рублей.

Также с 1 июля Краснодарский край вводит обязательную проверку ПЦР-тестов на коронавирус или справки о прививке для всех заселяющихся в гостиницы и пансионаты.

Ограничения для зоогостиниц

1 июля вступает в силу новый ГОСТ Р 57014−2016 «Услуги для непродуктивных животных. Услуги по временному содержанию непродуктивных животных. Общие требования». Этот стандарт регламентирует работу зоогостиниц и пунктов передержек животных. В документе впервые прописали, сколько питомцев может взять к себе домой зоосмотритель на передержку.

Запрещается единовременно брать на передержку в городской черте свыше пяти собак мелких пород на одно помещение, свыше трех собак средних и крупных пород на одно помещение и свыше одной или двух собак из одной семьи гигантской породы на одно помещение.

Льготная ипотека

С 1 июля произойдет перезапуск льготной ипотеки на новостройки. Семьи хотя бы с одним ребенком, рожденным после 2017 года, смогут взять ипотеку до 12 млн рублей под 6%.

В этот же день исполняется два года с запуска проектного финансирования с использованием счетов эскроу, благодаря которому в России не появляется новых обманутых дольщиков и созданы благоприятные условия для развития жилищного строительства.

Ввоз праворульных автомобилей

С 1 июля вступает в силу ГОСТ 33670–2015 технического регламента Таможенного союза, принятый Евразийской экономической комиссией. Документ запрещает ввоз техники класса М2 и М3 с правым рулем, которые включают в себя микроавтобусы и автобусы, спецтехнику: самосвалы, бульдозеры, грузовики с погрузчиком и т. д. Для праворульных легковых автомобилей усложняются ввоз на территорию России, постановка на учет и эксплуатация.

Переводы через иностранные электронные кошельки

1 июля вступает в силу закон об обязанности резидентов информировать налоговые органы о переводах денежных средств с использованием иностранных электронных кошельков, если сумма таких операций превысит 600 тыс. рублей в год.

Сокращения срока муниципальных проверок

1 июля вступит в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Установлена новая система контроля и порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включая институты и инструменты, направленные на снижение административной нагрузки на бизнес.

Общий срок проведения документарной и выездной проверки органом контроля не будет превышать 10 рабочих дней. Кроме того, сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России смогут во время проверок противопожарного состояния объектов, в том числе торговых центров, использовать видеорегистраторы для фиксации нарушений.

Госслужба для крымчан

С 1 июля вступят в силу поправки к ФЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Более 12,5 тыс. жителей Крыма, которые получили российское гражданство до принятия республики в состав РФ, смогут занимать государственные и муниципальные должности. Поправки направлены на обеспечение прав лиц, которые постоянно проживают на территории Крыма и Севастополя, но не могут оформить выход из гражданства Украины.

Ограничения для грузовиков на МКАД

Вводятся ограничения на передвижение грузовиков массой от 3,5 т в пределах МКАД, фиксированные маршруты и разделение пропусков для доставки грузов на дневные и ночные. Такие грузовики смогут двигаться транзитом только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108, такие же правила введут и для иностранных перевозчиков.

Онлайн-предложения во время публичных слушаний

Участники общественных обсуждений и публичных слушаний, прошедшие идентификацию, с 1 июля смогут вносить свои предложения и замечания в адрес организатора онлайн.

Это можно будет сделать в период размещения проекта, который будут рассматривать на публичных слушаниях, и проведения его экспозиции.

Счета за коммунальные услуги

С 1 июля коммунальные услуги в Москве подорожают в среднем на 4,6%. В среднем по стране тарифы вырастут на 3,3%.

Штрафы для иностранных перевозчиков

С 7 июля ужесточается контроль за международными автомобильными перевозками. В частности, если при выезде с территории РФ принадлежащего иностранному перевозчику транспортного средства в пункте пропуска через государственную границу выявлено, что ранее на территории РФ с использованием данного транспортного средства было совершено нарушение законодательства РФ в области дорожного движения, автомобиль может быть допущен к выезду с территории РФ только после уплаты административного штрафа, наложенного за совершение такого нарушения.

Запрет на участие в работе нежелательных НПО за рубежом

С 9 июля россиянам запрещается в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций, признанных в РФ нежелательными.

Также вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных.

Новые требования к МФО

С 10 июля микрофинансовые компании и кредитные кооперативы обязаны иметь официальные сайты, зарегистрированные в доменной зоне ru или рф.

Минимальный размер собственных средств микрокредитной компании повышается до 2 млн рублей. Раньше требования к таким компаниям не были высокими: уставный капитал мог быть 10 тыс. рублей. Сейчас планируется поэтапно его повысить вплоть до 5 млн рублей в 2024 году. Мера позволит повысить ответственность микрокредитных компаний и отсеять нечестных игроков с рынка услуг.