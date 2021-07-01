Что изменится в жизни россиян с июля 2021 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в июле 2021 года и коснутся многих россиян.
Детские пособия
Президент РФ поручил назначить выплаты в размере 5 650 рублей в месяц детям от 8 до 17 лет, растущим в неполных семьях. Кроме того, начнутся ежемесячные специальные выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности (до 12 недель) и находящимся в трудной финансовой ситуации. Главное условие для выплат — среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум в субъекте. Размер выплаты — 50% от прожиточного минимума в регионе. В среднем по стране по 6 300 рублей.
Диспансеризация для переболевших коронавирусом
Стартует углубленная диспансеризация граждан, перенесших COVID-19. Она будет проходить в два этапа. Первый этап будет направлен на выявление признаков развития хронических неинфекционных заболеваний и включать семь исследований, второй будет направлен на дополнительные осмотры для уточнения диагноза и включать три исследования.
Лица, у которых по итогам диспансеризации будут выявлены
С 1 июля Пенсионный фонд России запустит единый
В случае если человеку нужна более детальная личная консультация, он будет переадресован на третью линию. Для этого будет введена система кодовых слов, чтобы удостовериться в личности гражданина, и тогда сотрудник ЕКЦ ответит на конкретный вопрос гражданина, используя его личную информацию.
Социальная реклама в интернете
Теперь социальная реклама в Сети должна составлять до 5% площадей или времени. Эти нормы уже действуют для телевизионной рекламы и рекламы на баннерах.
Иностранный ВНЖ для госслужащих
С 1 июля государственным и муниципальным служащим, а также военным и ряду других категорий лиц запрещено иметь вид на жительство за рубежом. Изменения вносятся более чем в 20 федеральных законов. В первую очередь предусматривается запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи не только с наличием гражданства или подданства иностранного государства, но и вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина РФ на постоянное проживание за границей.
Изменения в налоговом законодательстве
Появился закрытый перечень оснований для отказа в приеме деклараций от налогоплательщиков. Это, например, подписание документа неуполномоченным лицом. Налоговая служба будет уведомлять налогоплательщика о признании декларации непредставленной. Перерасчет транспортного налога не будут делать, если это повлечет увеличение ранее уплаченной суммы налога.
Использование
Индивидуальные предприниматели, не имеющие работников по трудовым договорам, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ и оказании услуг обязаны применять
Социальные выплаты на карту «Мир»
Пенсии и другие социальные выплаты будут зачисляться только на карты «Мир». Передать новые реквизиты счета в ПФР можно как через личный кабинет на сайте ПФР или портал Госуслуг, так и лично. Изменение не затронет тех, кому пенсии или соцвыплаты доставляют или переводят на счета без привязанной банковской карты.
Кроме того, с 1 июля обязанность по приему карт «Мир» распространяется на продавцов, у которых выручка от реализации товаров за предшествующий календарный год превышает 20 млн (ранее — 40 млн) рублей.
Граждан будут информировать о льготах
Теперь граждане смогут узнавать, какие им положены меры социальной поддержки, не только через портал Госуслуг, но и по единому телефонному номеру.
Регистрация по месту пребывания за один день
С 1 июля сокращается срок оформления регистрации граждан по месту пребывания. Органы регистрационного учета теперь не позднее рабочего дня (ранее — не позднее трех рабочих дней), следующего за днем поступления заявления и иных необходимых документов, регистрируют граждан по месту пребывания в жилых помещениях, не являющихся местом их жительства, и выдают гражданину или ответственному лицу, от которых поступили документы, свидетельство о регистрации по месту пребывания.
Российское ПО для гаджетов
С 1 июля производители гаджетов должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик.
Предварительно установленные программы, используемые потребителем на отдельных видах технически сложных товаров для доступа к интернету, должны обеспечивать возможность использования по умолчанию поисковой системы, страной происхождения которой является РФ или другие государства — члены ЕАЭС.
Также вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях — вводятся штрафы для должностных лиц и компаний в случае продажи ими гаджетов без предустановленного на них российского программного обеспечения (ПО).
Штрафы для должностных лиц составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для компаний — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.
Господдержка сельского хозяйства
Аграрии с 1 июля смогут заключать договоры сельхозстрахования с господдержкой на случай введения в регионе режима чрезвычайной ситуации. Законом также устанавливается размер субсидии, которую государство выдает страховщикам для компенсации выплат.
Контроль качества зерна
С 1 июля вводятся основные положения о федеральном госконтроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки. Изменения направлены на соблюдение товаропроизводителями требований к качеству и процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации.
Реестр для древесины
Определены виды древесины, которые подлежат учету. С 1 июля не допускается их транспортировка, хранение, производство продукции переработки, если сведения о древесине не внесены в госреестр. Эти требования не касаются транспортировки древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.
Единая цифровая платформа занятости
С 1 июля создается единая для всей страны цифровая платформа в сфере трудовых отношений, которая призвана содействовать гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям — в подборе сотрудников. Дистанционный формат поиска работы будет использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости.
Новые регионы для «Дальневосточного гектара»
Земельный участок по программе «Дальневосточный гектар» с 1 июля можно будет получить в Мурманской области, НАО и ЯНАО, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Конкретные территории определят местные власти.
В первые полгода получить гектар смогут только зарегистрированные в этих субъектах граждане, а с 1 февраля 2022 года — все остальные.
Ужесточение контроля за оборотом оружия
Нарушение правил хранения или ношения оружия гражданами, повлекшее его утрату, с 1 июля будет наказываться штрафом до 10 тыс. рублей либо лишением права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трех лет. Невыполнение требования сотрудника Росгвардии или воспрепятствование его деятельности в сфере надзора за оборотом оружия грозит штрафами вплоть до 500 тыс. рублей для юрлиц.
Компенсации семьям погибших пожарных
Члены семей погибших на службе пожарных, работников таможни,
Она будет рассчитываться как разница между денежным довольствием, которое получал погибший, и назначенной семье пенсией по потере кормильца.
Медосмотры для шахтеров
С 1 июля для работников, занятых на подземных работах, вводятся обязательные предсменные медосмотры, а также — при необходимости — внутрисменные и послесменные. Кроме того, устанавливается возможность проведения профилактических медицинских осмотров шахтеров, их диспансеризации и диспансерного наблюдения.
Производство и оборот этилового спирта
Лицензию на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с 1 июля не выдадут, если у претендента на нее есть не погашенная на дату поступления заявления недоимка по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам, которые вместе превышают 3 тыс. рублей.
Туристический кешбэк и ограничения на курортах
С 1 июля будет запущена программа туристического кешбэка в РФ для школьников и студентов — победителей конкурсов АНО «Россия — страна возможностей». На нее будет выделено 2 млрд рублей.
Также с 1 июля Краснодарский край вводит обязательную проверку
Ограничения для зоогостиниц
1 июля вступает в силу новый ГОСТ Р 57014−2016 «Услуги для непродуктивных животных. Услуги по временному содержанию непродуктивных животных. Общие требования». Этот стандарт регламентирует работу зоогостиниц и пунктов передержек животных. В документе впервые прописали, сколько питомцев может взять к себе домой зоосмотритель на передержку.
Запрещается единовременно брать на передержку в городской черте свыше пяти собак мелких пород на одно помещение, свыше трех собак средних и крупных пород на одно помещение и свыше одной или двух собак из одной семьи гигантской породы на одно помещение.
Льготная ипотека
С 1 июля произойдет перезапуск льготной ипотеки на новостройки. Семьи хотя бы с одним ребенком, рожденным после 2017 года, смогут взять ипотеку до 12 млн рублей под 6%.
В этот же день исполняется два года с запуска проектного финансирования с использованием счетов эскроу, благодаря которому в России не появляется новых обманутых дольщиков и созданы благоприятные условия для развития жилищного строительства.
Ввоз праворульных автомобилей
С 1 июля вступает в силу
Переводы через иностранные электронные кошельки
1 июля вступает в силу закон об обязанности резидентов информировать налоговые органы о переводах денежных средств с использованием иностранных электронных кошельков, если сумма таких операций превысит 600 тыс. рублей в год.
Сокращения срока муниципальных проверок
1 июля вступит в силу Федеральный закон от
Общий срок проведения документарной и выездной проверки органом контроля не будет превышать 10 рабочих дней. Кроме того, сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России смогут во время проверок противопожарного состояния объектов, в том числе торговых центров, использовать видеорегистраторы для фиксации нарушений.
Госслужба для крымчан
С 1 июля вступят в силу поправки к ФЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
Более 12,5 тыс. жителей Крыма, которые получили российское гражданство до принятия республики в состав РФ, смогут занимать государственные и муниципальные должности. Поправки направлены на обеспечение прав лиц, которые постоянно проживают на территории Крыма и Севастополя, но не могут оформить выход из гражданства Украины.
Ограничения для грузовиков на МКАД
Вводятся ограничения на передвижение грузовиков массой от 3,5 т в пределах МКАД, фиксированные маршруты и разделение пропусков для доставки грузов на дневные и ночные. Такие грузовики смогут двигаться транзитом только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108, такие же правила введут и для иностранных перевозчиков.
Участники общественных обсуждений и публичных слушаний, прошедшие идентификацию, с 1 июля смогут вносить свои предложения и замечания в адрес организатора онлайн.
Это можно будет сделать в период размещения проекта, который будут рассматривать на публичных слушаниях, и проведения его экспозиции.
Счета за коммунальные услуги
С 1 июля коммунальные услуги в Москве подорожают в среднем на 4,6%. В среднем по стране тарифы вырастут на 3,3%.
Штрафы для иностранных перевозчиков
С 7 июля ужесточается контроль за международными автомобильными перевозками. В частности, если при выезде с территории РФ принадлежащего иностранному перевозчику транспортного средства в пункте пропуска через государственную границу выявлено, что ранее на территории РФ с использованием данного транспортного средства было совершено нарушение законодательства РФ в области дорожного движения, автомобиль может быть допущен к выезду с территории РФ только после уплаты административного штрафа, наложенного за совершение такого нарушения.
Запрет на участие в работе нежелательных НПО за рубежом
С 9 июля россиянам запрещается в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций, признанных в РФ нежелательными.
Также вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных.
Новые требования к МФО
С 10 июля микрофинансовые компании и кредитные кооперативы обязаны иметь официальные сайты, зарегистрированные в доменной зоне ru или рф.
Минимальный размер собственных средств микрокредитной компании повышается до 2 млн рублей. Раньше требования к таким компаниям не были высокими: уставный капитал мог быть 10 тыс. рублей. Сейчас планируется поэтапно его повысить вплоть до 5 млн рублей в 2024 году. Мера позволит повысить ответственность микрокредитных компаний и отсеять нечестных игроков с рынка услуг.