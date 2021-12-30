Что изменится в жизни россиян с 1 января

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C начала года россиян ждет повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, а также новые правила оформления и начисления пенсий — теперь существенная часть процессов, связанных с их оформлением и перерасчетом, будет проводиться в беззаявительном порядке. Для большинства водителей отменят требование об обязательном техосмотре для оформления ОСАГО, зато с начала января вырастут акцизы — в том числе на топливо, автомобили, алкоголь и сигареты. Подробнее об этих и других нововведениях начала года — в традиционном обзоре «Известий».

Увеличение прожиточного минимума и МРОТа

С начала года в России будет установлен новый прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 12,6 тыс. рублей на душу населения (сейчас — 11,6 тыс. рублей на душу населения). Для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Также будет увеличен минимальный размер оплаты труда — в 2022 году федеральный МРОТ установлен на уровне 13 890 рублей (сейчас — 12,7 тыс. рублей), соответствующий документ Владимир Путин подписал в начале декабря.

Таким образом, оба показателя будут проиндексированы не на 2,5%, как планировалось ранее, а сразу на 8,6% — такое решение было принято после того, как Владимир Путин поручил добиться того, чтобы рост важных социальных величин опережал инфляцию.

Напомним, что от установленного размера прожиточного минимума зависит размер пособий и социальных выплат. А федеральный МРОТ определяет размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса, а также расчет оплаты больничных листов.

Новые правила оформления пенсий

Кроме того, сразу после Нового года изменятся правила оформления и начисления пенсий.

С 1 января 2022 года перерасчет пенсий для неработающих пенсионеров для получения социальных доплат будет производиться автоматически — подавать для этого заявление не потребуется.

При оформлении пенсии личное присутствие заявителя в Пенсионном фонде РФ тоже не потребуется: все необходимые документы уже будут в распоряжении ПФР. Подать заявление можно будет на сайте госуслуг. Там же, на сайте, мужчинам старше 45 и женщинам старше 40 лет будет доступна информация о состоянии пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах.

Доплаты к страховой пенсии тем, чей трудовой стаж составляет 30 или более лет, по старости или инвалидности тоже начислят автоматически, так же как и пенсионные выплаты людям с ограниченными возможностями при достижении пенсионного возраста.

Автоматически пенсии и социальные доплаты будут начислять безработным гражданам за два года до выхода на пенсию в случае, если они не смогут трудоустроиться.

Кроме того, начнут действовать и дополнительные надбавки — так, жители сельской местности с 2022 года смогут получить надбавку в размере 25%. Правда, коснется она только тех, кто прожил на селе не менее 30 лет.

Отмена обязательного техосмотра

Уже в начале года в стране должны отменить обязательное прохождение техосмотра для оформления полиса ОСАГО для тех, кто ездит на новых машинах и использует их в личных целях.

Напомним, что эта мера обсуждалась в России в течение последнего года. В Совете Федерации документ приняли в конце декабря. Ожидается, что вступить в силу он должен уже 1 января.

С этого момента пройти ТО и получить диагностическую карту должны будут только владельцы транспортных средств старше четырех лет, которые планируется поставить на учет либо зарегистрировать смену владельца (например, при продаже). Кроме того, на техосмотр отправят в том случае, если в конструкцию автомобиля вносятся определенные изменения.

Обязательным техосмотр останется для транспорта, предназначенного для пассажирских или грузовых перевозок — в частности, для автобусов, грузовиков и машин такси.

Бумажные больничные уйдут в прошлое

Откажутся в России с 2022 года и от бумажных больничных. Теперь получить их можно будет только в электронном виде.

Об этом ранее сообщили в Федеральной службе социального страхования.

— Распечатку ЭЛН, талоны из медицинской организации и другие виды бумажных носителей для кадровой и бухгалтерской службы от работников получать не требуется, — говорится на сайте ведомства.

Документ с электронной подписью врача сразу будет поступать в ФСС. Работодатели, со своей стороны, должны будут принимать и оплачивать такие электронные документы.

Новшество коснется всех трудоустроенных россиян, за исключением тех, кто находится под госзащитой, либо работников, сведения о которых составляют государственную тайну.

Одновременно с начала года традиционно подорожают акцизы.

Это коснется спиртных напитков. Подорожают акцизы в том числе на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, виноград, использованный для производства вин, виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло, сидр, пуаре, медовуху, игристые вина (шампанские), пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5%. Это, в свою очередь, означает рост цен на алкогольную продукцию в рознице.

Также вырастут акцизы на табачную продукцию. Сюда входят табак, сигары, сигариллы, сигареты, папиросы, электронные системы доставки никотина и так далее.

Автомобилистам стоит ждать повышения акцизов на легковые автомобили с мощностью двигателя более 90 л.с., мотоциклы, бензин, дизельное топливо и масла.

Новые ГОСТы для алкоголя и закон о шампанских винах

Кроме того, с начала года вступят в силу новые ГОСТы, разработанные Росстандартом для алкогольной продукции — как для крепких напитков, так и для слабоалкогольных.

Для того чтобы соответствовать новым правилам, производители должны внести соответствующие изменения на контрэтикетках бутылок. Продавать напитки с контрэтикетками старого образца они не смогут по закону.

Однако, как стало известно в середине декабря, напечатать новые этикетки в срок для всех напитков производители не успевают, поэтому сразу после праздников речь может идти о сокращении количества спиртных напитков на полках магазинов.

Дополнительные трудности ждут поставщиков заграничных игристых вин. Напомним, по закону, принятому летом этого года, шампанским в России может считаться только продукция отечественных виноделов. Остальные напитки, в том числе произведенные в Шампани, могут продаваться только как игристое вино.

Для этого необходимо оформить новые декларации и изменить этикетки. Ранее по просьбе импортеров и производителей правительство России ввело мораторий на проверки, однако срок его действия истечет 31 декабря. В результате контрафактом может оказаться около 40 млн бутылок стоимостью 15 млрд рублей, заявили в российской Ассоциации ритейлеров. Там просят премьер-министра Михаила Мишустина продлить действие моратория до конца 2022 года.

Туристический кешбэк

Также в январе стартует очередной этап программы туристического кешбэка, в рамках которой можно вернуть часть средств, потраченных на путешествия по России.

В этот раз туристический кешбэк будет действовать с 18 января по 12 апреля — в это время надо осуществить бронирование, а совершить поездку можно до 30 апреля включительно.

В рамках программы можно вернуть 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей, при условии, что путевки оплачены картой «Мир».