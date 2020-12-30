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Что изменится в жизни россиян с 1 января

30 декабря 2020 12:58
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Что изменится в жизни россиян с 1 января

В январе в России вступает в силу ряд норм и законов, которые продолжат действовать на протяжении всего года. Так, с начала месяца проиндексируют пенсии и материнский капитал, увеличится также минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и начнется реформа ОМС. Одновременно в стране повысится НДФЛ для тех, чьи доходы составляют более 5 млн рублей, распространится НДФЛ и на банковские вклады, сумма которых составляет более 1 млн рублей. Кроме того, ресторанам запретят включать в чеки чаевые, а отношения работодателей и их сотрудников на удаленке теперь будут регулироваться законом.

Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Известий».

Увеличение МРОТа, индексация пенсий и материнского капитала

Минимальный размер оплаты труда с Нового года увеличится с 12 130 до 12 792 рублей. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что нововведение затронет 3,9 млн россиян.

При этом со следующего года в стране изменят методику его расчета — теперь рассчитывать МРОТ будут, основываясь не на стоимости потребительской корзины, как это делают сейчас, а на размере медианной зарплаты (предполагается, что у половины населения страны зарплата будет выше, у второй половины — ниже этой суммы). По закону, МРОТ должен будет составлять от нее 42%.

Закон, меняющий правила подсчета, Госдума приняла в середине декабря.

Похожим образом будут рассчитывать и прожиточный минимум — только он будет зависеть не от медианной зарплаты, а от медианного дохода. В следующем году он увеличится на 3,7% — с 11,5 тыс. до 11,6 тыс. рублей.

Пенсии неработающим пенсионерам с начала года увеличатся на 6,3% (ранее в Минэкономики заявили, что по итогам годам она составит около 4%). В 2020 году средний размер пенсии по стране составлял около 14,9 тыс. рублей.

Проиндексируют также материнский капитал — он увеличится на 3,7%. Таким образом, выплата на первого ребенка составит 483,8 тыс. рублей вместо 466,6 тыс. Выплата на второго — 639,4 тыс. вместо 616,6 тыс. рублей. Пока планируется, что в 2021 году эти выплаты получат 1,2 млн семей.

Узаконенная удаленка

С начала года вступит в силу закон, который регулирует взаимоотношения работодателей и работников на удаленке. Он был одобрен в начале декабря.

По нему, перевод на дистанционную работу производится только по обоюдному согласию сотрудника или работодателя, если речи не идет о чрезвычайной ситуации (правда, эпидемии попадают в список прописанных в документе чрезвычайных ситуаций). В этом случае работодатель может принять решение самостоятельно.

При этом работодатель обязан будет обеспечить сотрудников необходимой техникой, а также оплачивать отпуска и командировки. Отдельно оговаривается, что переход на дистанционную работу не может служить основанием для снижения размеров заработной платы при условии, что объемы работы остаются прежними.

Документ также определяет право сотрудников на личное время в условиях дистанционной работы и порядок оплаты в случае простоя или переработок. В том числе в нем оговаривается, что взаимодействие сотрудника с руководством должно включаться в его рабочее время.

Ознакомиться с полным текстом документа можно здесь.

Реформы ОМС и выплат по больничным

С 1 января вступает в силу закон о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС). Главное новшество — документ исключает частные страховые компании из работы с федеральными медучреждениями.

По нему, полномочия страховщиков, касающиеся финансирования медпомощи и контроля ее качества, перейдут Федеральному фонду ОМС (ФФОМС).

Это значит, что в случае претензий к качеству лечения обращаться теперь нужно будет не к своим страховщикам (как делается сейчас), а в ФФОМС. Кроме того, фонд будет заниматься проверкой медучреждений (ранее это делали страховщики).

Одновременно в финальную стадию войдет и другая реформа — во всех регионах России начнет действовать так называемая прямая система выплат по больничным. Это значит, что деньги по ним теперь будет выплачивать не работодатель, а напрямую Фонд социального страхования. Система уже действует в пилотном режиме в большинстве регионов, «Известия» подробно писали о переходе ранее.

Возвращение вытрезвителей

С января в России начнут возвращать вытрезвители, упраздненные еще в 2011 году. В них предлагают помещать граждан, оказавшихся на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения и нуждающихся в оказании помощи.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, из-за алкогольного опьянения в стране ежегодно погибает более 50 тыс. человек. По данным авторов документа, от переохлаждения на улицах погибают 8−10 тыс. нетрезвых граждан.

При этом пребывание в вытрезвителях будет платным. По закону решение об их создании смогут принимать сами регионы. Создавать их можно будет как на бюджетной основе, так и на базе государственно-частного или муниципального частного партнерства.

Ранее в Госдуме отмечали, что оплата пребывания в них будет фиксированной и обойдется примерно в 1,5−2 тыс. рублей.

Как будет выглядеть их работа и какие виды помощи в них будут предусмотрены, пока неясно — точные правила должны будут установить Минздрав, Минтруд и МВД. Но известно, что решение о направлении человека в вытрезвитель сможет принимать полиция: соответствующие поправки в закон «О полиции» уже внесли. Кроме того, по новому закону человека перед помещением в вытрезвитель должен будет осмотреть врач — чтобы исключить наличие заболевания, при котором человеку понадобится госпитализация. Сделать это медик сможет, не получая согласия на осмотр.

Запрет на чаевые в чеке

Кафе и рестораны с начала года больше не смогут включать чаевые в чеки. С 1 января в России начнут действовать новые «Правила оказания услуг общественного питания», утвержденные правительством РФ.

Они запрещают заведениям добавлять в заказ любые платежи, не касающиеся стоимости заказанных блюд или выбранных услуг. Запрет в том числе касается и чаевых.

Те же правила узаконят дистанционный заказ и дистанционную доставку, ставшие популярными на фоне пандемии.

По-прежнему заведения должны будут информировать гостей о перечне услуг и условиях их предоставления, наименовании блюд, способах их приготовления и ингредиентах, пищевой ценности и весе порций.

Повышение НДФЛ и налог на банковские вклады

С января этого года вступает в силу закон о повышении НДФЛ для тех, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Так называемый налог для богатых составит 15%. Для всех остальных НДФЛ останется на уровне 13%.

Напомним, что отказаться от плоской шкалы НДФЛ в июне предложил Владимир Путин. В Минфине ранее заявили, что доля работающих россиян, с которых будет взиматься повышенный налог, составит около 1%. Общие поступления в бюджет в 2021 году в ведомстве оценили в 60 млн рублей.

Кроме того, НДФЛ 13% с начала года также будет действовать в отношении доходов с банковских вкладов, превышающих 1 млн рублей — это значит, что налог нужно будет уплатить только с полученных процентов. Налог будет действовать в том числе и в случае, если речь идет не о размере одного вклада, а о сумме нескольких вкладов одного и того же человека.

Новая мера коснется доходов, полученных в 2021 году, первые уведомления начнут приходить в 2022-м.

Транспортный налог и освобождение от НДС

Одновременно начнет действовать предложенная еще летом норма, по которой IT-компании освободят от уплаты НДС — эта льгота предусмотрена пунктом ст. 149 Налогового кодекса. Закон об этом был принят в июле.

Подавать декларации по транспортному и земельному налогам с начала следующего года не придется.

Их суммы будут автоматически формироваться в информационной системе ФНС, узнать их можно будет на сайте налоговой службы.

Дети войны и отмена знака «инвалид»

В Москве с начала года появится новая категория льготников — дети войны. По закону к ним относятся люди, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Они смогут бесплатно пользоваться всеми видами пассажирского транспорта в Москве и пригородными электричками.

В документе также отмечается, что они получат право на бесплатные путевки в санаторий на лечение, а также на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, но только в случае наличия медицинских показаний. При изготовлении зубных протезов отдельно нужно будет оплатить металлокерамику или драгоценные металлы, уточнили в департаменте труда и социальной защиты города Москвы.

Там напомнили, что с прошлого года людям, родившимся в этот период, также положены ежемесячные выплаты. Их проиндексируют на 3,7% — с 1584 до 1643 рублей.

В то же время с января по всей стране изменятся правила пользования льготной парковкой для людей с инвалидностью. Специальный знак на стекле машины перестанет действовать, разрешение нужно будет получать в электронной форме. Для этого сведения о машине необходимо внести в Федеральный реестр инвалидов.

Напомним, что право на бесплатную парковку имеют люди с I или II группой инвалидности (или чужой автомобиль, на котором их перевозят), а также люди с инвалидностью III группы, если речь идет об ограниченной способности к самостоятельному передвижению.

Столичный транспорт подорожает и объединится с подмосковным

С начала года в Москве изменятся цены на часть проездных.

«Цена наиболее популярного проездного на 30 дней изменится в пределах инфляции — +3,5%. Одна поездка по нему изменится на плюс 1 рубль 30 копеек. Без изменений останутся утренние 50-процентные скидки на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий (проект «Время ранних»), программа лояльности «Город», — рассказали в дептрансе.

Билет на 60 поездок подорожает до 2070 рублей (сейчас — 1970 рублей) — это значит, что цена на каждую поездку вырастет на 1,67 рубля. А цена разовой поездки по карте «Тройка» (по билету «Кошелек») вырастет на два рубля — до 42 рублей. При оплате поездки банковской картой цена тоже вырастет на два рубля — с 44 до 46 рублей.

Стоимость самых популярных проездных — на 90 и 365 дней — останется прежней, подчеркнули в департаменте транспорта.

Кроме того, с января власти Москвы и Подмосковья планируют начать эксперимент по созданию единой транспортной системы. Об этом стало известно в конце октября. Это позволит пассажирам, путешествующим из Москвы в область и обратно, использовать одну транспортную карту. В пилотном режиме в Подмосковье новую карту планируют запустить в январе.

 

 

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