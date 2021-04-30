Что изменится в жизни россиян с 1 мая

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В мае праздники продлятся дольше обычного — в этом году отдыхать россияне будут 10 дней вместо шести. Для путешественников начнут действовать новые правила — теперь после возвращения из-за границы нужно будет сдавать два ПЦР-теста, а не один, как было раньше.

Кроме того, с начала месяца вступят в силу штрафы за высадку детей из общественного транспорта и ужесточат часть наказаний для автомобилистов. А вот оформление налоговых вычетов, наоборот, планируется упростить. Подробнее о нововведениях — в традиционном обзоре «Известий».

Штрафы за высадку детей из транспорта

С начала месяца начнут действовать штрафы за принудительную высадку из общественного транспорта детей, которые не смогли купить билет. Для водителя в таком случае штраф составит 5 тыс. рублей, для кондукторов — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Закон, запрещающий высаживать детей, которые находятся в транспорте без взрослых, был принят еще в начале марта — после нескольких громких случаев в разных регионах России, когда водители высаживали на мороз детей, у которых не хватало денег на проезд.

7 апреля поправки приняла Госдума, а 14 апреля внесение соответствующих изменений в КоАП одобрил Совет Федерации.

При этом запрет распространяется только на детей, которые находятся в общественном транспорте одни. Если ребенок едет в сопровождении взрослого, который не платит за проезд, они должны будут покинуть транспорт на ближайшей остановке.

Долгие майские праздники

В этом году майские праздники для россиян продлятся 10 дней — с 1 по 10 мая, а в некоторых регионах даже до 11 мая. О том, что в Кремле было принято решение продлить их, стало известно в пятницу, 23 апреля. С такой просьбой на совещании с участием президента выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший эпидемиологический этап был более стабилен. Я прошу вас очень нас поддержать», — отметила она.

Позднее в Кремле уточнили, что выходные будут обязательными не для всех. В частности, они могут не коснуться компаний с ненормированным графиком работы.

«Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать. Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация», — уточнил Дмитрий Песков на встрече с журналистами в понедельник, 26 апреля.

Ранее предполагалось, что россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Повышение штрафов

С начала месяца увеличатся штрафы за нарушение правил дорожного движения при переезде через железнодорожные пути.

Теперь пересечение путей вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, запрещающем сигнале светофора, остановка и стоянка на переезде, а также проезд через нерегулируемый переезд при приближении поезда приведут к штрафу в 5 тыс. рублей или лишению прав на срок от четырех месяцев до полугода. Ранее нарушителям мог грозить штраф в 1 тыс. рублей.

За другие нарушения ПДД при пересечении железнодорожных путей штраф увеличится с 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Упрощенное получение налоговых вычетов

Со второй половины месяца в России упростят оформление налоговых вычетов. Сделать это можно будет без визита в налоговую, достаточно будет заполнить заявление на сайте ФНС.

Одновременно сократятся сроки камеральной проверки (с трех месяцев до одного) и зачисления средств на счет налогоплательщика (15 дней вместо одного месяца).

Получить вычет из уплаченного налога на добавленную стоимость (НДФЛ) можно в том числе после расходов на покупку недвижимости, обучение ребенка или дорогостоящее лечение. В зависимости от этого сумма вычета будет отличаться. Подробнее узнать о разных категориях можно на сайте налоговой.

Расширение функционала «Госуслуг»

Сам функционал портала «Госуслуги» в конце весны должен стать доступен через другие интегрированные с ним сервисы. Воспользоваться им теперь можно будет через информационную систему МФЦ или сайты разных ведомств.

Двойной тест для путешественников

Россияне, вернувшиеся из-за границы, с начала мая должны будут в обязательном порядке сдать два ПЦР-теста, а не один, как это было раньше.

Тесты нужно будет сделать в течение пяти дней после въезда в страну, при этом интервал между ними должен составлять не менее суток. Результаты нужно будет подать через специальную форму на сайте «Госуслуги».

Решение было принято в конце апреля, тогда же это требование начало действовать в отношении тех, кто возвращается в страну из Турции и Танзании.

Кроме того, как следует из постановления Роспотребнадзора, сотрудники территориальных органов этого ведомства получат право проводить выборочное тестирование на COVID-19 в аэропорту.

Для тех, кто ждет возможности отправиться в путешествие, — с середины мая власти Кипра пообещали смягчить жесткие ограничения, введенные к началу месяца из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. С 10 мая страна должна открыть границы для вакцинированных туристов.

Кроме того, с начала месяца планируется постепенно возобновить чартерные авиарейсы в Египет. Один из первых пока запланирован на 1 мая, он должен вылететь в Каир из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.