Что изменится в жизни россиян с 1 марта

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С начала месяца детей запретят высаживать из общественного транспорта. Кроме того, в России введут уголовное наказание для нарушителей закона об иноагентах. Также в марте вступят в силу новые ограничения на распространение персональных данных граждан — так, компании не смогут использовать данные, размещенные в открытом доступе, не заручившись согласием владельцев. А дачники и огородники смогут сэкономить на проведении кадастровых работ. Подробнее об этих и других нововведениях — в традиционном материале «Известий».

Запрет высаживать детей из транспорта

С 7 марта начнет действовать закон, запрещающий высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта даже в случае, если они не оплатили проезд.

Поправки были приняты после ряда резонансных случаев, когда кондукторы или водители общественного транспорта высаживали школьников, у которых не было билета.

Кроме того, согласно новым нормам, регионы теперь смогут самостоятельно определять порядок контроля и подтверждения оплаты в городском, пригородном и междугороднем транспорте. До этого он устанавливался на федеральном уровне.

Закон Госдума приняла в третьем чтении 16 февраля. В конце месяца, 24 февраля, он был подписан президентом и опубликован на официальном портале правовой информации.

Защита персональных данных

С начала месяца вступают в силу поправки в закон «О персональных данных», принятые в самом конце прошлого года.

Предполагается, что новые нормы призваны защитить данные пользователей, которые те оставляют, например, при получении тех или иных услуг, покупках в онлайн- и офлайн-магазинах и так далее.

Теперь нельзя будет распространять такую информацию (например, имя и фамилию, адрес, телефон, электронную почту) по умолчанию. По закону, граждане должны иметь возможность выбрать, какие конкретно данные можно будет использовать публично.

Если какие-то данные уже были в публичном доступе — например, в социальных сетях самого человека или в результате «слива» базы данных в интернет, — компания, которая решила их использовать, должна будет доказать законность происхождения и получения этой информации. И до ее обработки убедиться в том, что человек давал свое согласие на это.

Удалять личную информацию операторы (то есть те, в чьем распоряжении оказались эти данные) должны будут по первому требованию человека.

Карта «Мир»

В России продолжат расширять сферу использования карт отечественной платежной системы «Мир».

С начала марта вступит в силу правило, по которому принимать к оплате такие карты должны будут все продавцы и агрегаторы, оборот которых составил от 30 млн рублей за предыдущий год.

Следующий этап запланирован на июль 2021-го — тогда порог будет снижен до 20 млн рублей в год.

Экономия на кадастровых работах

В России расширят список заказчиков для проведения комплексных кадастровых работ. Это касается, например, разных объектов, расположенных на территории одного садоводческого или огороднического товарищества. Новые нормы начнут действовать с 23 марта.

Заказчиками таких работ теперь могут выступать не только государственные органы, но и физические или юридические лица. Это значит, что те же члены садоводческих товариществ смогут сэкономить, заказав проведение работ сразу по нескольким объектам, — стоимость работ по каждому из них в этом случае окажется ниже.

Поправки были внесены в декабре 2020-го прежде всего для того, чтобы за счет упрощения процедуры повысить точность сведений, занесенных в ЕГРН, и заодно решить часть земельных споров, которые часто возникают из-за отсутствия актуальных сведений по тем или иным объектам.

Реестр обязательных требований для бизнеса

Также с марта начнет действовать (пока в пилотном режиме) реестр обязательных требований для бизнеса. Решение о его разработке было принято по итогам «регуляторной гильотины», в ходе которой часть старых норм просто перестала действовать.

Новый реестр должен помочь систематизировать все существующие требования от разных ведомств, чтобы у всех заинтересованных лиц — прежде всего представителей бизнеса, — была возможность ознакомиться с ними на одном ресурсе.

Там же должны содержаться сведения об установивших их нормативных актах, сроках действия того или иного требования, ответственности для нарушителей.

В рамках опытной эксплуатации сведения в реестр будут вносить пять федеральных органов исполнительной власти — МЧС России, Минстрой России, Роструд, Роспотребнадзор и Росаккредитация.

Постановление, которое определило правила работы нового реестра, премьер-министр Михаил Мишустин подписал в начале февраля.

Уголовное наказание для СМИ и граждан со статусом иноагентов

С марта в России введут уголовную ответственность как для физических, так и для юридических лиц, получивших статус иноагента. Тем, кто не предоставит данные о себе для специального реестра, который ведет Минюст, по новому закону может грозить крупный штраф или лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Для НКО с таким статусом, распространяющих информационные материалы без соответствующей маркировки, — штрафы в размере от 300 до 500 тыс. рублей.