Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

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Сразу несколько важных нововведений ждут россиян с 1 апреля.

Среди основных – изменяются правила сдачи практического экзамена в ГИБДД. Теперь он будет состоять из единого блока, без разделения на «площадку» и «город». Новые правила позволят получать водительские права несовершеннолетним – с 16 лет.

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 3,4%, их средний размер составит 10 183 руб. С этого дня можно подать заявление на перерасчет пособий семьям с детьми от трех до семи лет. Такой возможностью могут воспользоваться семьи, в которых среднемесячный доход с учетом выплаты ниже прожиточного минимума на каждого человека.

С 1 апреля откроется авиасообщение России с Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой.

В апреле в России стартует призыв на срочную военную службу. В соответствии с президентским указом призыву подлежат 134 650 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Призывная кампания закончится 15 июля.

С 1 апреля в России должны начаться продажи смартфонов, планшетов, телевизоров с функцией Smart TV, ноутбуков и персональных компьютеров с предустановленным российским программным обеспечением, передаёт РБК.

С 1 апреля Центробанк вводит нулевые тарифы на переводы денег между физлицами по системе быстрых платежей. С переводов размером до 100 тыс. рублей комиссию брать не будут, это касается всех российских банков. Комиссия при отправке большей суммы составит 0,5%. Льготный период продлится до 30 июня 2022 года.

С начала месяца в России вступает в силу закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий. Новый документ устанавливает единую минимальную цену, ниже которой они не могут продаваться потребителям.

С апреля прекращается особый порядок выдачи больничных листов работникам старше 65 лет в связи с пандемией. Не переведенные на удаленку граждане больше не смогут получить электронный больничный в связи с самоизоляцией. В то же время правительство рекомендует работодателям в приоритетном порядке переводить сотрудников преклонного возраста на дистанционный режим работы, пишут Известия.