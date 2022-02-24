Что будет с ценами на технику Apple в ближайшее время

121

Дальнейший расклад будет понятен в ближайшие несколько дней.

Три сценария, сообщает iphones.ru.

Негативный

Что будет: Apple одним днём поднимет цены на абсолютно всю технику и аксессуары

В таком случае официальные цены без предупреждения резко повысятся в официальном онлайн-магазине Apple Store. Возможно, перед этим его закроют на короткое время. Следом за ними стоимость гаджетов изменится у официальных реселлеров – какое-то время они будут продавать остатки по старым ценам, но в связи с изменением закупочных скорректируют прайс-лист в течение недели-двух максимум.

Это уже было в России, причём несколько раз. Apple дважды масштабно повысила цены на устройства и аксессуары за последние 10 лет. Первый был в ноябре 2014 года и произошёл спустя недели после обвала рубля в том же году.

Затем компания повысила цены по всему ассортименту 1 января 2019 года в связи с изменением НДС с 18% до 20%.

Как правило, Apple прибегает к подобному в случаях крайних потрясений – потери стоимости локальных валют в 20 и более процентов и очевидном негативном прогнозе в ближайшие месяцы.

Последний случай был в Турции, когда лира по отношению к доллару за несколько дней подешевела почти на 20 процентов. Apple даже временно приостановила продажи техники в официальном онлайн-магазине, прежде чем обновила все цены. Подорожание в итоге состоялось и составило примерно 25 процентов.

С октября 2021 года по 24 февраля 2022 года включительно рубль подешевел к доллару и евро более чем на 20%. Поэтому такой сценарий пока что выглядит наиболее вероятным.

Объективный

Что будет: Apple волнообразно повысит цены на отдельные категории устройств и аксессуаров

В таком случае ранним предупреждением можно будет посчитать разве что анонс даты презентации Apple, а затем закрытие онлайн-магазина на обновление за несколько часов до начала трансляции. Если верить слухам, ближайший «ивент» компании состоится 8 марта.

Такое может происходить вместе с анонсами новых устройств и глобальными изменениями ассортимента Apple Store по всему миру. Затронутыми окажутся только те категории товаров, чьи линейки и сопутствующие аксессуары были так или иначе «обновлены» после какой-нибудь презентации и/или снятия с продаж одного из крупных продуктов.

Эту стратегию Apple использует в последние пять лет и применяет регулярно в том числе в России. Примеров таких «коррекций» масса. Например, в октябре 2020 года после презентации iPhone 12 и HomePod mini подорожали все AirPods. Дорожали в 2020 году Apple Watch и iPad. После презентации MacBook с процессорами M1 стали стоить дороже все Mac с процессорами Intel.

В 2021 году дорожали только Beats Fit Pro.

Это маловероятный сценарий, который реализуется, только если курс рубля в ближайшие дни откатится на позиции месячной давности. Он также не отменяет возможности «удорожания» как старых, так и новых, только что представленных устройств относительно предыдущего уровня. Грубо говоря, новые iMac, Mac mini или iPhone SE (при неизменной стоимости в долларах США) могут оказаться дороже в рублях, чем их прошлые поколения.

Позитивный

Что будет: Apple пока оставит уровень цен в России без изменений.

На данный момент большая часть гаджетов и аксессуаров для России оценена по простой формуле: берём цену в долларах и умножаем на 100. Получается цена в рублях. Есть небольшие расхождения как в «минус», так и в «плюс», но в целом – всё так.

Пока что ни доллар, ни евро в России не стоят 100 рублей.

Допустим, что нам не надо оглядываться на локальные издержки и местные налоги, неизбежно закладываемые Apple в цены на других рынках. Тогда получается, что текущая формула остаётся актуальной и изменения не требует, ибо всё ещё покрывает разницу в реальном курсе.

Этот сценарий выглядит почти невероятным, увы. Он предусматривает, что Apple целенаправленно захочет удержать цены в России на прежнем уровне, несмотря на падение реальной прибыли с продаж всего ассортимента. Никто не знает, насколько на самом деле компании интересен наш рынок и доля на нём, но есть лёгкое подозрение, что в первую пятёрку главных он не входит…