Число жертв метилового спирта в Ленобласти выросло до 25

В Волосовском районе Ленинградской области зафиксирована новая вспышка смертельных отравлений метиловым спиртом. По данным журналистов, в Волосово и деревне Красные Череповицы скончались еще шесть человек. Общее число погибших от паленого алкоголя достигло 25 человек. Об этом сообщает Mash.

«Новая вспышка смертельных отравлений в ЛО от метилового спирта — на этот раз в Волосовском районе. Известно о шести погибших», — сообщает Mash на Мойке. Всего от контрафактного спирта с начала сентября погибли 25 человек.

Экспертиза подтвердила наличие метанола в крови всех погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведомство задержало 63-летнего местного жителя, в квартире которого обнаружили канистры с жидкостью, имеющей запах алкоголя. В правоохранительных органах отмечают, что большинство жертв проживали на соседних улицах в Волосово, их тела были найдены по месту жительства, пишет Ура.ру.

Ранее в Ленинградской области сообщалось о массовом отравлении суррогатным алкоголем. По данным МВД, в конце сентября после употребления некачественного спирта скончались 19 человек, а еще трое были госпитализированы. Затем число погибших выросло. Всего по уголовному делу были задержано трое фигурантов.