В ночные часы 28, 29 и 30 сентября в большинстве районов губернии сохранятся заморозки до -5 С.
Ночью и утром 28 сентября местами в Самарской области ожидается туман
По результатам областных соревнований будет сформирована сборная региона, которая примет участие во всероссийских «Играх ГТО».
Сегодня в Самаре проходит областной фестиваль комплекса ГТО «ГТО - одна страна, одна команда!»
Тольяттинец пригласил нового знакомого в гости и лишился телефона
В Самаре в ДТП попали сразу несколько машин
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
Российские паралимпийцы будут участвовать в соревнованиях с флагом
В Ленобласти по делу об отравлении суррогатом задержаны 8 человек
В Госдуме предложили повысить зарплату дошкольным учителям до 100 тыс. рублей
Мероприятия
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Число жертв метилового спирта в Ленобласти выросло до 25

27 сентября 2025 10:03
178
Число жертв метилового спирта в Ленобласти выросло до 25

В Волосовском районе Ленинградской области зафиксирована новая вспышка смертельных отравлений метиловым спиртом. По данным журналистов, в Волосово и деревне Красные Череповицы скончались еще шесть человек. Общее число погибших от паленого алкоголя достигло 25 человек. Об этом сообщает Mash.

«Новая вспышка смертельных отравлений в ЛО от метилового спирта — на этот раз в Волосовском районе. Известно о шести погибших», — сообщает Mash на Мойке. Всего от контрафактного спирта с начала сентября погибли 25 человек.

Экспертиза подтвердила наличие метанола в крови всех погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведомство задержало 63-летнего местного жителя, в квартире которого обнаружили канистры с жидкостью, имеющей запах алкоголя. В правоохранительных органах отмечают, что большинство жертв проживали на соседних улицах в Волосово, их тела были найдены по месту жительства, пишет Ура.ру. 

Ранее в Ленинградской области сообщалось о массовом отравлении суррогатным алкоголем. По данным МВД, в конце сентября после употребления некачественного спирта скончались 19 человек, а еще трое были госпитализированы. Затем число погибших выросло. Всего по уголовному делу были задержано трое фигурантов.

