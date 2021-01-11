Число заразившихся COVID-19 в России может возрасти после праздников

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Число заразившихся коронавирусом в России может возрасти после новогодних праздников. Рост заболеваемости будет не только в Москве, но и в курортных городах, потому что люди не только оттуда увезли инфекцию, но и привезли ее туда. Такое мнение, как передает ТАСС, высказал главврач медцентра "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

При этом специалист надеется, что рост заболеваемости не будет взрывным, поскольку часть населения уже сформировала определенный иммунитет.

Фото: Pixabay.com