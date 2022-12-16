Число пострадавших в ДТП с автобусом под Томском выросло до 16 человек

111

Число пострадавших в ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и грузовика «Урал» увеличилось до 16 человек. Об этом 16 декабря сообщают местные экстренные службы.

«В Томской области автобус «ПАЗ» столкнулся с грузовиком «Урал». Травмы получили 16 человек», — сказал ТАСС представитель экстренных служб.

Он уточнил, что десять пострадавших были госпитализированы, шесть человек направлены на амбулаторное лечение. По уточненным данным, в автобусе было 18 человек.

Ранее в этот день сообщалось, что автобус «ПАЗ», перевозивший вахтовиков, въехал в стоящий на обочине лесовоз на 113-м км автодороги Медведево – Оленье.

Отмечалось, что автобус перевозил вахтовых работников нефтедобывающего предприятия, пишут "Известия".