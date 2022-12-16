Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти приезжали студенты из Москвы, Саратова, Самары.
Вклад университета из Тольятти в развитие Студенческого туризма отмечен на федеральном уровне
В Самаре с 23 декабря начнутся рейды по проверке мест продажи пиротехники
В Самаре с 23 декабря начнутся рейды по проверке мест продажи пиротехники
В Сергиевском районе продавец присвоила товар и деньги салона сотовой связи
В Сергиевском районе продавец присвоила товар и деньги салона сотовой связи
В Чапаевке 16 человек тушили трансформаторную подстанцию
В Чапаевке 16 человек тушили трансформаторную подстанцию
В Самарской области ищут девочку-подростка
В Самарской области ищут девочку-подростка
Средняя заработная плата, которая указана в вакансиях Дедов Морозов, составляет 81 тысячу рублей
Средняя заработная плата, которая указана в вакансиях Дедов Морозов, составляет 81 тысячу рублей
Самарскому Союзу Молодежи исполняется 30 лет
Самарскому Союзу Молодежи исполняется 30 лет
Развязка на ул. Ново-Садовой в Самаре заработает в полную силу после сдачи ул. XXII Партсъезда
Развязка на ул. Ново-Садовой в Самаре заработает в полную силу после сдачи ул. XXII Партсъезда
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 64.3
0.94
EUR 68.45
1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в рамках Родительских чтений состоится «Мастерская современных отцов»
Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
Весь список
  • Персональные данные

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Томском выросло до 16 человек

16 декабря 2022 12:48
111
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Томском выросло до 16 человек

Число пострадавших в ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и грузовика «Урал» увеличилось до 16 человек. Об этом 16 декабря сообщают местные экстренные службы.

«В Томской области автобус «ПАЗ» столкнулся с грузовиком «Урал». Травмы получили 16 человек», — сказал ТАСС представитель экстренных служб.

Он уточнил, что десять пострадавших были госпитализированы, шесть человек направлены на амбулаторное лечение. По уточненным данным, в автобусе было 18 человек.

Ранее в этот день сообщалось, что автобус «ПАЗ», перевозивший вахтовиков, въехал в стоящий на обочине лесовоз на 113-м км автодороги Медведево – Оленье.

Отмечалось, что автобус перевозил вахтовых работников нефтедобывающего предприятия, пишут "Известия".

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре у ТЦ Аврора легковушка врезалась в трамвай
16 декабря 2022, 11:21
В Самаре у ТЦ "Аврора" легковушка врезалась в трамвай
В трамвае находилось 15 пассажиров, никто не пострадал. Происшествия
285
В Ставропольском районе пьяный водитель перевернул машину в кювет
16 декабря 2022, 10:58
В Ставропольском районе пьяный водитель перевернул машину в кювет
15 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек.  Происшествия
140
В Тольятти полицейскими задержан водитель иномарки, скрывшийся с места ДТП
16 декабря 2022, 10:44
В Тольятти задержан водитель иномарки, скрывшийся с места ДТП
На розыск транспортного средства незамедлительно ориентировали личный состав отдела полиции и ближайшие автопатрули. Происшествия
140
В центре внимания
Самарскому Союзу Молодежи исполняется 30 лет
16 декабря 2022  13:28
Самарскому Союзу Молодежи исполняется 30 лет
102
В Самаре открыли каток на площади Славы
16 декабря 2022  12:03
В Самаре открыли каток на площади Славы
115
в Самаре стартовала продажа хвойных деревьев
16 декабря 2022  11:55
В Самаре стартовала продажа хвойных деревьев
156
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
15 декабря 2022  10:20
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
405
Проекты Самарской области российский Фонд содействия инновациям поддержал на рекордные 364 миллиона рублей
14 декабря 2022  14:01
Проекты Самарской области российский Фонд содействия инновациям поддержал на рекордные 364 миллиона рублей
2621
Весь список