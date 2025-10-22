Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 121

82

По информации регионального управления Роспотребнадзора, 67 пострадавших из-за кишечной инфекции после употребления еды, купленной в торговой сети "Николаевский", были госпитализированы, 40 из них – дети.

Председатель правления Ассоциации предприятий отрасли социального питания, член Общественного совета при Минэкономразвития Андрей Плышевский в программе "Разное время", пишет Смотрим: