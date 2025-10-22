Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 121

По информации регионального управления Роспотребнадзора, 67 пострадавших из-за кишечной инфекции после употребления еды, купленной в торговой сети "Николаевский", были госпитализированы, 40 из них – дети.
Председатель правления Ассоциации предприятий отрасли социального питания, член Общественного совета при Минэкономразвития Андрей Плышевский в программе "Разное время", пишет Смотрим:
"На сегодняшний момент, я считаю, нужно очень четко ввести какую-то градацию. Например, давайте все это признаем пищевым производством, введем требования к пищевому производству. И все, никаких непонятных "дарк китчен". Все это является пищевым производством. Поэтому и все требования должны быть как к пищевому производству. Либо наоборот – как к общепиту. Надо просто принять такое решение. Пока нет нормальных нормативных документов, которые еще неизвестно сколько будут разрабатываться. Это, наверное, самая большая проблема".