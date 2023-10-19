Chery планирует продавать в России автомобили под новой маркой

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Китайская Chery собирается вывести на российский рынок новый автомобильный бренд Cougar. Об этом корреспондент «Известий» узнал в Китае из неофицальных источников.

Первой моделью Cougar станет кроссовер. В Chery информацию о создании нового бренда и планах его запуска на российском рынке подтвердили, но сроки и примерный модельный ряд не назвали.

«На данном этапе говорить абсолютно точно, каким будет модельный ряд в России сложно. Идет процесс обсуждения вывода бренда пока на уровне идеи», — рассказали «Известиям» в пресс-службе компании. Там также отметили, что Cougar планируют запускать под крылом АО «Чери автомобили рус».

Кроме того, в России появятся электромобили Exlantix и iCAR.