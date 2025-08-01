Черников пообещал, что в России узаконят цифровые водительские права

Глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников сообщил, что управление работает над законодательством, которое позволит узаконить цифровые водительские права и СТС, а также максимально перенести оказание услуг по линии ГАИ на "Госуслуги. Авто", пишет ТАСС.

"Наша задача основная <...>, чтобы именно "Госуслуги" были комфортны для всех, и как можно меньше было походов в подразделения Госавтоинспекции, чтобы вы могли все [услуги] получить непосредственно на "Госуслуги. Авто". Мы это сделаем, в ближайшее время вы это увидите. Законодательно мы уже сейчас отрабатываем, подтянем все это в части того, что это будет официальным документом, который имеете право предъявлять", - сказал Черников на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Он пообещал, что люди будут приятно удивлены и смогут пользоваться услугами в повседневной жизни. Глава ГАИ добавил, что на сегодня уже 14 млн человек скачали приложение "Госуслуги. Авто", которое позволяет иметь электронные водительское удостоверение и СТС транспортного средства. "И вы можете сейчас уже на этом портале оформлять договор купли-продажи. Это очень удобно, потому что риски мошенничества резко сокращаются", - отметил Черников.

В мобильном приложении "Госуслуги. Авто" доступна для проверки цифровая копия водительского удостоверения и СТС. Вместе с тем в бумажном виде эти документы должны быть также в наличии. Ранее Черников сообщал, что готовится проект постановления об уравнивании цифровых и бумажных водительских документов.