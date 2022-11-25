Часть россиян получат в декабре пенсию дважды

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В декабре некоторые категории граждан смогут получить пенсию еще и за январь. Кого это коснется, рассказала доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.

По ее словам, в новогодние праздники банки и почтовые отделения не работают, поэтому пенсионеры, чья пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца, получат выплату за январь в конце декабря. Тем, кому деньги приходят после 8-го, перечислят их в положенный срок.

"После 8 числа пенсии будут перечисляться по графику, утвержденному каждому пенсионеру, независимо от того, каким образом он ее получает: на карточку или по почте", - цитирует Семенову агентство "Прайм".

При этом специалист добавила, что новогодних доплат к пенсии не предусмотрено. Однако есть работодатели, которые предоставляют своим вышедшим на пенсию сотрудникам помощь в виде небольших выплат, подарков или продуктовых наборов, пишет РГ.