C депутатов Госдумы и сенаторов могут снять бронь от мобилизации

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С членов Совета Федерации и депутатов Госдумы предложили снять бронь от частичной мобилизации, которые должны получать отсрочку на общих основаниях с остальными гражданами, пишут «Известия».

По данным издания, в Государственную думу 17 октября собираются внести соответствующий законопроект.

Как рассказал «Известиям» глава фракции «Справедливая Россия», один из авторов законопроекта Сергей Миронов, данная инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».

Ранее депутат Госдумы, доброволец Вооруженных сил России Виталий Милонов заявил, что в Государственной думе готовят законопроект, согласно которому депутатов можно будет лишить права на отсрочку от мобилизации.

Он пояснил, что желание некоторых депутатов стать добровольцами противоречит регламенту работы Госдумы — за прогулы заседаний депутатам грозят санкции.