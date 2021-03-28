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C 1 апреля в России перестанут действовать некоторые послабления, введенные Центробанком из-за пандемии COVID-19. Так, в стране прекратит действие рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов.

Кроме того, перестанет действовать рекомендация не начислять неустойку за просроченную задолженность и не выселять принудительно должников из жилья, которое уже подлежит взысканию, отмечает «РИА Новости».

Также с 1 апреля перестанет действовать послабление по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам. Хотя для граждан, а также малого и среднего бизнеса оно останется в силе до июля.

По данным Центробанка на 24 февраля, с начала действия послаблений банки получили в общей сложности 3,3 млн просьб о реструктуризации кредитов, из них одобрение получили около 2 млн просьб, пишут "Известия".