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Быстрее всего уровень антител к COVID-19 снижается у молодых мужчин, а лучше и дольше держится у пожилых людей. Это выяснили в ходе исследования эксперты Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и лабораторной службы "Хеликс".

Ученые склоняются к версии о том, что выработку антител может подавлять тестостерон, пишет «Коммерсант».

С 1 июня 2020 года по 1 августа 2021-ого в рамках исследовательского проекта ученые наблюдали за изменением уровня специфических антител у людей, которые перенесли COVID-19 различной степени тяжести, в том числе в бессимптомной форме. Всего в исследовании принял участие 1421 человек – мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет.