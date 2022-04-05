Я нашел ошибку
Главные новости:
119 предприятий Самарской области являются участниками национального проекта «Производительность труда»
119 предприятий Самарской области являются участниками национального проекта «Производительность труда»
LADA NIVA: 45 лет на дорогах и вне дорог
LADA NIVA: 45 лет на дорогах и вне дорог
Самарские приставы помогли ребенку получить необходимое лекарство
Самарские приставы помогли ребенку получить необходимое лекарство
С 4 апреля в Тольяттинском краеведческом музее в активную фазу вошли работы по реконструкции фондохранилищ.
С 4 апреля в Тольяттинском краеведческом музее в активную фазу вошли работы по реконструкции фондохранилищ
Пиво в России подорожает
Пиво в России подорожает
В Совфеде предложили ограничить наценку на фермерские продукты
В Совфеде предложили ограничить наценку на фермерские продукты
В Самаре стартует проект «Школа космонавтов»
В Самаре стартует проект «Школа космонавтов»
В Самаре закроется последний гипермаркет «Карусель»
В Самаре закроется последний гипермаркет «Карусель»
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.16
EUR 92.39
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Солисты Хора Турецкого посетили ретро-почту в Самаре 
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Большинство россиян планируют провести праздничные дни в мае на даче, в деревне или дома

5 апреля 2022 09:10
168
Большинство россиян планируют провести праздничные дни в мае на даче, в деревне или дома

Большинство россиян – 62% – планируют провести праздничные дни в мае на даче, в деревне или дома. Судя по ежегодным опросам, это традиционно самый популярный вариант, говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", результаты которого приводит РИА Новости.

При этом отдыхать у морского побережья в России в этом году планируют 6% респондентов, столько же отправятся в экскурсионный тур внутри страны. ещё 6% опрошенных собираются в заграничное путешествие, еще 2% граждан намерены поехать в горы. 18% респондентов планируют в эти дни работать. Как указали в сервисе, специалисты опросили 1 тысячу 800 россиян.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
23% жителей Самары решили сменить работу за последние два месяца
05 апреля 2022, 11:15
23% жителей Самары решили сменить работу за последние два месяца
У абсолютного большинства жителей Самары (62% респондентов) заработная плата на текущем месте работы никак не изменилась за последнее время. Экономика
105
Самарцы стали экономить на чаевых везде, кроме общепита
05 апреля 2022, 09:53
Самарцы стали экономить на чаевых везде, кроме общепита
Самая большая средняя сумма чаевых — в гостиницах. Общество
147
Число россиян, которые хотели бы уехать жить за границу снижается.
04 апреля 2022, 14:02
Число россиян, которые хотели бы уехать жить за границу снижается
Исследование показывает, что мужчины желают уехать вдвое чаще, чем женщины. Общество
429
  • Консультант плюс
В центре внимания
119 предприятий Самарской области являются участниками национального проекта «Производительность труда»
5 апреля 2022  12:32
119 предприятий Самарской области являются участниками национального проекта «Производительность труда»
22
Свыше 50% от запланированного объема: в Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт дорог
5 апреля 2022  09:34
Свыше 50% от плана: в Самаре продолжается аварийно-ямочный р емонт дорог
172
Глава региона призвал инициативных, небезразличных жителей активнее участвовать в мониторинге реализации общественно значимых объектов.
4 апреля 2022  16:33
Дмитрий Азаров встретился с общественными наблюдателями Пестравки и Большой Черниговки
456
Сердце системы - два резервуара промывной, исходной и чистой воды объемом по 1900 кубометров каждый, здание фильтрования и обеззараживания воды.
4 апреля 2022  14:27
Дмитрий Азаров оценил реконструкцию Пестравского группового водопровода
392
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
4 апреля 2022  13:42
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
892
Весь список