Большинство россиян планируют провести праздничные дни в мае на даче, в деревне или дома

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Большинство россиян – 62% – планируют провести праздничные дни в мае на даче, в деревне или дома. Судя по ежегодным опросам, это традиционно самый популярный вариант, говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", результаты которого приводит РИА Новости.

При этом отдыхать у морского побережья в России в этом году планируют 6% респондентов, столько же отправятся в экскурсионный тур внутри страны. ещё 6% опрошенных собираются в заграничное путешествие, еще 2% граждан намерены поехать в горы. 18% респондентов планируют в эти дни работать. Как указали в сервисе, специалисты опросили 1 тысячу 800 россиян.