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Больше трети россиян считают действующие налоги чрезмерными

8 апреля 2021 13:25
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Больше трети россиян считают действующие налоги чрезмерными

Больше трети (36%) россиян считают действующие налоги чрезмерными, пишет РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

В это же время 52% опрошенных, напротив, согласны с действующими налогами, лишь 1% респондентов заявили, что их недостаточно, тогда как 11% затруднились ответить на этот вопрос.

При этом 42% респондентов заявили, что сейчас платят больше налогов, чем пять лет назад, 29% платят примерно столько же, 13% - меньше, 14% затруднились ответить. Также 30% сообщили о росте дохода за пять лет, 22% получают примерно столько же, 27% отметили, что доход снизился.

Также, сравнивая себя с большинством знакомых, респонденты чаще всего указывали, что платят примерно столько же налогов, сколько и другие (43%), больше других платят только 7%, меньше других - 14%.

Назвать нынешнюю ставку подоходного налога (НДФЛ) смогли только 65% респондентов, пишет РИА Новости.

Фото pixabay.com

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