Большая часть россиян получат пенсию за январь в декабре

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Некоторые россияне получат пенсию за январь в декабре, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По ее словам, выплаты в декабре получат те, кому пенсия выплачивается в первых числах месяца – с 3-го по 8-е, так как в январе на эти дни приходятся праздники, пишет Смотрим.

"То есть будет двойная выплата – пенсия придет и за декабрь, и за январь. Следующую выплату они получат уже в феврале", – пояснила депутат Ленте.ru.

При этом тем, кому пенсия начисляется в более поздние даты, получат выплаты в привычном графике.

"У нас абсолютное большинство получает с 3-го по 8-е число выплаты. Но те, кто получает позже, они получат просто в свой день", – добавила Бессараб.

Ранее парламентарий рассказывала, что в 2025 году все пенсии проиндексируют на 14,75%. Индексации произойдут с 1 апреля и позволят достигнуть прожиточного минимума тем, у кого доходы ранее до него не дотягивали. В случае, если региональный прожиточный минимум будет выше федерального, то бюджет региона возьмет на себя дополнительные выплаты гражданам, и наоборот: доплата поступит из федерального бюджета, если региональный прожиточный минимум ниже федерального.