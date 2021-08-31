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Более трети игрушек на крупнейших мировых маркетплейсах небезопасны для детей, сообщили в пресс-службе Роскачества. Для проверки специалисты закупили несколько десятков игрушек. 12 товаров не прошли тестов на безопасность по одному или нескольким параметрам, а всего эксперты насчитали 50 нарушений.

Здоровью детей угрожают длинные шнурки и проводки, ломкие и мелкие детали, о которые можно пораниться.

Среди самых небезопасных игрушек эксперты назвали полные мелких деталей наборы врача с Aliexpress и конструктор с Amazon, игрушечный планшет с острыми деталями и собачек с eBay, у которых отваливались ненадежно приклеенные нос и глаза.

Практика показывает, что при обращении в техподдержку маркетплейсов с просьбой изъять некачественный товар представители площадки убирают его из продажи. Но вскоре появляются новые продавцы с аналогичными товарами, нередко с поддельными сертификатами, пояснили в Роскачестве, сообщает Радио Маяк.

Фото: Pixabay.com