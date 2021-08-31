Я нашел ошибку
Главные новости:
Сообщайте о проблемах, связанных с реализацией избирательных прав граждан, а также о нарушениях избирательного законодательства.
В Самарской области работает горячая линия «Выборы – 2021»
Инициативу депутатов от партии «Единая Россия» поддержал Президент в Послании.
C 1 сентября в России родители дошкольников будут получать 100% оплату больничного по уходу за детьми
Губернатор ответил на самые частые вопросы, поступившие из социальных сетей.
В ЦУР СО прошла прямая линия с Дмитрием Азаровым
В результате ДТП была госпитализирована пассажирка автомобиля.
В Самаре пьяная девушка, управляя автомобилем «Renault Logan», врезалась в столб
Все ребята смогут поучаствовать в игровых занятиях и получить памятные призы от организаторов мероприятия.
«День знаний встретим вместе!»: сотрудники ГИБДД на набережной проведут увлекательное мероприятие 
196 человек заболели в Самаре.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
В Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
В Самаре состоялось итоговое заседание координационного совета по вопросам частной охранной деятельности
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.28
-0.29
EUR 86.67
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинскому хоккейному клубу «Лада» - 45 лет
В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима
В Новокуйбышевске  состоится фестиваль «Золотая Маска»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Более трети игрушек на крупнейших мировых маркетплейсах небезопасны для детей

31 августа 2021 12:00
203
Более трети игрушек на крупнейших мировых маркетплейсах небезопасны для детей

Более трети игрушек на крупнейших мировых маркетплейсах небезопасны для детей, сообщили в пресс-службе Роскачества. Для проверки специалисты закупили несколько десятков игрушек. 12 товаров не прошли тестов на безопасность по одному или нескольким параметрам, а всего эксперты насчитали 50 нарушений.

Здоровью детей угрожают длинные шнурки и проводки, ломкие и мелкие детали, о которые можно пораниться.

Среди самых небезопасных игрушек эксперты назвали полные мелких деталей наборы врача с Aliexpress и конструктор с Amazon, игрушечный планшет с острыми деталями и собачек с eBay, у которых отваливались ненадежно приклеенные нос и глаза.

Практика показывает, что при обращении в техподдержку маркетплейсов с просьбой изъять некачественный товар представители площадки убирают его из продажи. Но вскоре появляются новые продавцы с аналогичными товарами, нередко с поддельными сертификатами, пояснили в Роскачестве, сообщает Радио Маяк.

Фото: Pixabay.com

Теги: дети игрушки

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Волжские энергетики провели уроки электробезопасности для 9,5 тысяч ребят в детских оздоровительных лагерях
31 августа 2021, 09:48
Волжские энергетики провели уроки электробезопасности для 9,5 тысяч ребят в детских оздоровительных лагерях
Также энергетики подготовили и направили в детские лагеря отдыха специальные видеоролики с доступными и наглядными разъяснениями основных правил... Новости компаний
280
Врачи заявили об опасности дельта-штамма covid-19 для детей
31 августа 2021, 09:15
Врачи заявили об опасности дельта-штамма covid-19 для детей
Особенно опасно заражение для детей, у которых уже есть фоновая патология. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
253
Маленькие пациенты будут получать медпомощь в новых условиях.
27 августа 2021, 15:41
В детском отделении Отрадненской горбольницы начался капитальный ремонт
Маленькие пациенты будут получать медпомощь в новых условиях. Здравоохранение
1121
В центре внимания
Губернатор ответил на самые частые вопросы, поступившие из социальных сетей.
31 августа 2021  15:56
В ЦУР СО прошла прямая линия с Дмитрием Азаровым
28
Днем 1 сентября местами в Самарской области ожидается жара +30, +31 С
31 августа 2021  13:59
Днем 1 сентября местами в Самарской области ожидается жара +30, +31 С
149
Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году
31 августа 2021  13:32
Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году
199
Школы Самарского региона готовы начать 1 сентября работу в очном режиме
31 августа 2021  12:45
Школы Самарского региона готовы начать 1 сентября работу в очном режиме
187
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2021-2022 учебный год
31 августа 2021  12:21
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2021-2022 учебный год
198
Весь список