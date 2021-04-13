Более половины предпринимателей против четырехдневки

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Более половины предпринимателей Москвы (54%) против перехода компании на четырехдневную рабочую неделю, пришли к выводу специалисты Московского отделения «Опора России» совместно с цифровой платформой «Работающий эмоциональный интеллект».

В опросе приняли участие 412 руководителей и собственников малых и средних компаний, а также индивидуальных предпринимателей столичного региона.

18% опрошенных скорее не поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. Варианты «скорее поддерживаю» и «поддерживаю» указали 11% и 17% респондентов соответственно.

Почти две трети (65%) предпринимателей убеждены, что из-за четырехдневки придется сократить зарплаты сотрудников. Менее трети (31%) полагают, что зарплаты не уменьшатся, а 4% участников опроса заявили, что зарплаты вырастут, пишут "Известия".