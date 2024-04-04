Более 9 тысяч белгородских детей выехали в другие регионы

55

Свыше девяти тысяч юных белгородцев покинули малую родину после массированных обстрелов Грайворонского городского округа, Белгорода и его пригородов. Об этом в традиционном утреннем посте сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Решение о выезде детей было принято в конце марта из-за продолжающихся атак на Белгородскую область: в десятках регионов белгородские школьники разных возрастов размещены в детских лагерях и санаториях, а также корпусах специализированных образовательных центров. Совсем недавно 400 детей прибыли в Вологду и Волгоград.

Ранее в правительстве региона сообщали, что запрос на выезд детей из области до сих пор остается. Белгородские семьи продолжают оставлять заявки.

Напомним, что из-за оперативной обстановки в белгородском приграничье и самом областном центре не работают школы, детские сады и вся сфера дополнительного образования. В тех российских регионах, где детей приняли, они уже возобновили школьные занятия и получают образование в очном режиме, пишет РГ.