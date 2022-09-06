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Более 80 тысяч студентов могут быть зачислены на «цифровые кафедры» до конца сентября

6 сентября 2022 13:25
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Более 80 тысяч студентов могут быть зачислены на «цифровые кафедры» до конца сентября

 Более 80 тыс. студентов должны быть зачислены на «цифровые кафедры» до 30 сентября, приступить к обучению они смогут уже в начале октября.

Студенты будут обучаться по программам, прошедшим защиту на отраслевых рабочих группах. В их оценке приняли участие более 200 экспертов – представители федеральных ведомств, топ ИТ и отраслевых компаний, представители образования и науки.

«Мы совместно с Минобрнауки России предусмотрели механизм подготовки программ в вузах, которые прошли согласование на рабочих группах, и они стали значительно качественнее, более ориентированы на отрасль и готовы для реализации на "цифровых кафедрах"», – отметил замглавы Минцифры Николай Яцеленко.

Ожидается, что до конца 2025 года обучение на «цифровых кафедрах» завершат свыше 385 тыс. человек, а к 2030-му году более 900 тыс. студентов.

Первоначальная концепция проекта предполагала получение ИТ-квалификации только на дополнительных профессиональных программах ИТ-профиля, теперь это возможно в пределах основной образовательной программы высшего образования, реализуемой по двум направлениям, одним из которых является направление по ИТ-профилю.

«В рамках программы "Приоритет-2030" в этом году был запущен масштабный проект по подготовке кадров для ИТ-отрасли. Благодаря привлечению к разработке и обсуждению новых программ экспертов ИТ-отрасли мы увидели "живые", конкурентоспособные программы, которые должны заинтересовать не только наших студентов, но и сотрудников предприятий в сфере ИТ. Университеты, в свою очередь, имели возможность получить обратную связь от экспертов и подготовить действительно востребованный продукт», – отметил директор Департамента координации деятельности образовательных организаций Минобрнауки России Виталий Гришкин.

Всего Минцифры России совместно с АНО ВО «Университет Иннополис» и АНО «Цифровая экономика» рассмотрели 505 программ в рамках проекта «Цифровые кафедры». В защите приняли участие более ста вузов-участников и вузов-кандидатов на участие в программе «Приоритет-2030». Вузы прошли три этапа оценки программ: первичная, экспертная и отраслевая, а сейчас дорабатывают свои программы в соответствии с полученными рекомендациями.

«Впервые в истории реализации национальной программы создан механизм, объединяющий усилия государства, бизнес-сообщества и вузов в целях подготовки кадров ИТ-отрасли, за что мы очень благодарны Минцифры России и Минобрнауки России. Предварительно все программы "цифровых кафедр" защищают на заседаниях отраслевых рабочих групп, где их презентуют непосредственно руководители "цифровых кафедр". До защиты программы проходят экспертизу и получают оценку экспертов АНО "Цифровая экономика"», – подчеркнула врио директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Также для разработки программ Университетом Иннополис при поддержке экспертного сообщества разработана Матрица (модель) цифровых компетенций в разных сферах деятельности в области ИТ. В соответствии с ней будет проводиться обучение необходимым компетенциям.

«Созданная Университетом Иннополис Матрица компетенций полностью отражает актуальную потребность цифровой экономики в квалифицированных кадрах с учетом отраслевой специфики. Обучение студентов по такой Матрице позволяет в последствии провести комплексную оценку обучения студента и увидеть реальные результаты осуществления проекта», – отметила руководитель Ассесмент-центра АНО ВО «Университет Иннополис» Светлана Соколова.

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