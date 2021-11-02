Более 63% россиян приняли участие в переписи населения

Я нашел ошибку
Главные новости:
В качестве награды муниципалитету полагается денежная премия в размере 20 миллионов рублей, которые будут направлены на социально ориентированные проекты.
Самара в числе победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Для получения полного доступа к электронным государственным услугам нужна подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».
Как получить доступ ко всем государственным услугам и сервисам в электронном виде
В режиме ВКС состоялось совещание с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области по подготовке автодорог к эксплуатации в зимний период.
Сергей Строев рассказал о подготовке автодорог к зиме, о школьных маршрутах в Шигонском районе
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается усиление ветра
С гранта не нужно платить налоги.
Стартовала подача заявок на безвозмездные гранты для предприятий из пострадавших сфер
270 000 жителей малых городов из 70 регионов уже стали благополучателями программы «Пространство развития».
Российский Союз Молодежи представил новую концепцию развития социокультурных проектов в малых городах России
В период нерабочих дней проверки контрольными органами деятельности предпринимателей приостанавливаются.
Минэкономразвития России разъясняет порядок проверок бизнеса в период нерабочих дней
Сотрудники Госавтоинспекции фиксируют нарушения ПДД с помощью видеосъемки и направляют данные ближайшему экипажу ДПС.
Сотрудники ДПС Самарской области регулярно осуществляют «скрытое патрулирование»
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.48
0.39
EUR 82.96
0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная универсальная научная библиотека присоединяется ко всероссийской акции «Ночь искусств – 2021»
В Самарской области пройдет церемония прощания с красноармейцем Метёлкиным Степаном
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Более 63% россиян приняли участие в переписи населения

2 ноября 2021 13:57
187
Более 63% россиян приняли участие в переписи населения

Во Всероссийской переписи населения приняли участие более 63% россиян, около 90 млн человек. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

«На данный момент у нас прошло уже больше половины переписи. Мы успели переписать более 63% населения, это около 90 млн человек. Из них 20 млн воспользовались услугой самостоятельной переписи на портале госуслуг», — сказал он ТАСС.

28 октября глава Росстата Павел Малков сообщал о 64 млн человек, принявших участие в переписи населения.

27 октября премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения в формате онлайн. Кроме того, он обратился к россиянам с просьбой принять участие в переписи.

Президент России Владимир Путин принял участие в переписи 15 октября. Он ответил на вопросы через портал госуслуг с компьютера из своего кабинета в Кремле. Глава государства также обратился к гражданам, отметив важность участия в этом мероприятии.

Всероссийская перепись населения стартовала в тот же день. Впервые она проходит в цифровом формате. Граждане могут самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках. Кроме того, почти 320 тыс. переписчиков будут ходить по домам.

Перепись продлится до 14 ноября, а на отдаленных и труднодоступных территориях, с которыми затруднено транспортное сообщение, — до 20 декабря.

Первые общие цифры по численности населения станут известны в январе-феврале, а окончательные итоги официально опубликуют в IV квартале 2022 года. Предыдущая перепись населения проводилась в России в 2010 году, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 547 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2 ноября 2021  13:46
Еще 1 547 жителей Самарской области заболели коронавирусом
339
Роспотребнадзор попросил продлить действие COVID-ограничений в Самарской области
2 ноября 2021  10:53
Роспотребнадзор попросил продлить действие COVID-ограничений в Самарской области
1039
Еще 1 504 жителей Самарской области заболели коронавирусом
1 ноября 2021  13:52
Еще 1 504 жителей Самарской области заболели коронавирусом
572
Работники госучреждений культуры Самарской области получат дополнительные выплаты
1 ноября 2021  11:25
Работники госучреждений культуры Самарской области получат дополнительные выплаты
482
С 1 ноября в России начинает действовать ряд новых законов и правил
1 ноября 2021  09:08
С 1 ноября в России начинает действовать ряд новых законов и правил
580
Весь список