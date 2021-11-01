Более 4 млн россиян ограничены в праве выезда за границу из-за долгов

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Более 4 млн россиян сейчас ограничены в праве выезда за пределы России из-за долгов. Об этом сообщил ТАСС директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. Он заметил, что ограничение личных неимущественных прав должников – действенная мера, побуждающая их к выплате долгов.

Одновременно активно применяется временное ограничение на пользование должниками правом управления транспортным средством. Таких должников – 284,5 тыс , – сказал главный судебный пристав. На имущество должников наложен арест по 315-ти тысячам исполнительных производств.