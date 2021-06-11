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Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к "Эху Москвы"

11 июня 2021 11:11
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Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к "Эху Москвы"

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к "Эху Москвы", главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову и главному редактору сайта Виталию Рувинскому с требованием опровергнуть недостоверные сведения о его связи с ЧВК Вагнера, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" "ВКонтакте".

"Сегодня, 10 июня, в Пресненский районный суд города Москвы подано исковое заявление Евгения Викторовича Пригожина к ЗАО "Эхо Москвы", главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову и главному редактору сайта Виталию Рувинскому", - говорится в сообщении.

Отмечается, что истец настаивает на признании несоответствующими действительности сведений о том, что Пригожин является "хозяином ЧВК Вагнера", требует удаления и опровержения данной информации. В случае неудаления оспариваемых сведений, установить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей в день при дальнейшем неисполнении решения суда.

"Публикация недостоверных данных является неуважением со стороны СМИ к собственной аудитории. Мы убедительно просим СМИ быть внимательнее при подготовке материалов, проверять информацию на достоверность и соблюдать законы РФ", - добавила компания "Конкорд".

Бизнесмен Евгений Пригожин не обращался к "Эху Москвы" с просьбой опровергнуть информацию о его связи с ЧВК Вагнера, для удаления этих сведений у редакции оснований нет, позже сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, подчеркнув свою готовность пойти по этому делу в суд.

"Во-первых, по моему мнению, господин Пригожин является хозяином ЧВК Вагнера. Я понимаю, что слово "хозяин" литературное, но по смыслу мы видим, что он, собственно говоря, европейские санкции за это получил вообще-то, если мне не изменяет память", - прокомментировал иск Венедиктов.

Обращение в суд главный редактор "Эха Москвы" назвал "цивилизованной вещью, очень важной".

"Поэтому мы пойдем в суд. И может быть, тогда Евгений Викторович скажет, что если не он, то кто тогда хозяин ЧВК Вагнера. Во всяком случае, может быть, суд внесет ясность и докажет мне, что я ошибаюсь, а там другой хозяин, и он будет назван. Это прольет свет на очень многие вопросы. Я приветствую подачу в суд по поводу ЧВК Вагнера Евгения Викторовича Пригожина и надеюсь с ним встретиться лицом к лицу в суде, а не где-нибудь еще", - отметил Венедиктов.

До решения суда удалять материал радиостанция не будет, поскольку для этого "нет никаких оснований". Кроме того, на связь с непосредственно с "Эхом Москвы", как уточнил главный редактор, Пригожин не выходил: "Никакого обращения не было".

"Если бы это было направлено мне с опровержением, в соответствии с законом о СМИ, мы бы предоставили такую возможность, и все разрешилось бы ко всеобщему удовольствую. Но дело пошло в суд, и теперь пусть суд решает это, а не мы", - добавил Венедиктов.

Фото: Pixabay.com

 

Теги: Евгений Пригожин суд Эхо Москвы

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