Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинец семь раз воровал продукты из магазинов
Тольяттинец семь раз воровал продукты из магазинов
В Самарской области и Самаре ожидается сильный дождь
В Самарской области и Самаре ожидается сильный дождь
Иностранные компании, чьи бренды попали под параллельный импорт, не просили об исключении их из списка
Иностранные компании, чьи бренды попали под параллельный импорт, не просили об исключении их из списка
Биткоин ускоряет снижение после рекордного падения курса
Биткоин ускоряет снижение после рекордного падения курса
Воины-миротворцы являются достойными продолжателями славы поколения победителей.
Дмитрий Азаров поздравил 15-ую отдельную мотострелковую бригаду с присвоением звания гвардейской
Одну из песен Майданов посвятил своему деду.
Денис Майданов в День Победы выступил на площади Куйбышева
В этом году его было решено провести в дополнение к традиционному шествию "Бессмертного полка".
Трансляция "Бессмертного полка онлайн" с 10 утра доступна всем регионам и продлится сутки
Впервые за 8 лет торжественные мероприятия 9 мая прошли и в Мариуполе.
«Единая Россия» зажгла Вечные огни в Мариуполе
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 67.38
1.14
EUR 71.1
1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ  продолжает выездные библиоэкспедиции проекта «Победный май»
В Самарской области открыты четыре мурала в память о героях специальной военной операции
Дмитрий Азаров вместе с земляками открыл памятник Герою Советского Союза Владимиру Чудайкину в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Биткоин ускоряет снижение после рекордного падения курса

10 мая 2022 09:58
85
Биткоин ускоряет снижение после рекордного падения курса

Биткойн в ходе торговой сессии 10 мая снижается на 10,11%, до $30,5 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 02:44 мск. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

9 мая цена биткоина снизилась до $33,49 тыс., что стало минимумом с лета 2021 года.

Биткоин после начала торгов подешевел на 3,35% и к 11.14 мск торговался на уровне $33,49 тыс. К 13.12 мск курс цифровой валюты составлял $33,39 тыс. (-3,59%).

Ранее вице-председатель компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Чарли Мангер во время ежегодного собрания акционеров компании заявил, что стоимость биткоина «очень вероятно» рухнет к нулю.

6 мая Moody's заявило о неэффективности криптовалют для России из-за санкций. В Moody's добавили, что криптовалюты не смогут помочь России в борьбе с санкциями Запада, которые ограничивают международные финансовые операции, пишет Газета.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре на площади Куйбышева прошёл парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
9 мая 2022  11:47
В Самаре на площади Куйбышева прошёл парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1251
Праздничные мероприятия в Самаре в День Победы завершатся концертом, салютом и фейерверком
9 мая 2022  10:36
Праздничные мероприятия в Самаре в День Победы завершатся концертом, салютом и фейерверком
4575
От всей души желаю вам, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и успехов во всех начинаниях!
9 мая 2022  08:00
Дмитрий Азаров поздравил ветеранов и земляков с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
543
Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре.
6 мая 2022  13:18
Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре
2287
В Самарской области прогнозируют заморозки
6 мая 2022  12:31
В Самарской области прогнозируют заморозки
759
Весь список