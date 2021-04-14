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Биткоин обновил рекорд стоимости и превысил отметку $64 тыс.

14 апреля 2021 10:02
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Биткоин обновил рекорд стоимости и превысил отметку $64 тыс.

Биткоин обновил исторический рекорд, его стоимость достигла $64 тыс. Об этом в среду, 14 апреля, свидетельствуют данные портала «Финам».

В ходе торговой сессии, на момент 07:41 мск., криптовалюта выросла на 0,65%.

Прошлый максимум был установлен 13 апреля 2021 года. Тогда стоимость биткоина достигла $62,7 тыс.

1 апреля стало известно, что участники рынка сделали прогнозы на рост стоимости криптовалюты до $100 тыс., так как стимулирующие меры правительства США позволят населению расширить в нее инвестиции. Так, например, ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис заявил, что в перспективе цена за биткоин будет составлять до $100 тыс. и выше, пишут "Известия".

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