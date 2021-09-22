Бархатный сезон на Юге будет холодным

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Эксперт Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз для туристов. Бархатный сезон будет короче и холоднее, чем обычно, сообщает ФедералПресс.

«Максимальная температура воздуха будет 18–20 градусов, но все еще, безусловно, бархатный сезон. Он будет продолжаться до конца месяца точно», – заявил Вильфанд.

По его словам, отклонение температуры воздуха от нормы на два – четыре градуса, пишет ТАСС. Он также отметил, что море в Сочи остается теплым: 24 градуса, несмотря на снижение температуры воздуха.+

Прошлый сезон был теплее и длиннее, отмечают в Гидрометцентре.