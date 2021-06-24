АвтоВАЗ повысит цены на свои модели с 1 июля

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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ с 1 июля 2021 года повысит стоимость своих автомобилей. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, Granta Sedan с нынешних 519 900 рублей подорожает до 531 900 рублей, Vesta Sedan с 743 900 до 758 900 рублей, Xray с 706 900 рублей до 726 900 рублей, Largus с 724 900 до 727 900 рублей, Niva Travel с 779 900 до 796 900 рублей, Niva Legend с 619 900 до 632 900 рублей.

Отмечается, что это будет четвертое повышение цен на Lada в текущем году. Первый раз АвтоВАЗ поднял стоимость на свои автомобили 15 января, затем 15 марта и 1 мая, пишут Известия.

21 июня стало известно, что АвтоВАЗ с 2023 года запустит производство новых автомобилей Lada по цене выше 1 млн рублей.