Я нашел ошибку
Главные новости:
Открыть кредит можно онлайн и в отделении Сбербанка, обслуживающем корпоративных клиентов.
Сбербанк: средний размер кредита малого бизнеса в Поволжье составил порядка 2,4 млн рублей
Системная работа губернатора по привлечению инвестиций позволяет открывать новые рабочие места.
В Особой экономической зоне «Тольятти» введено в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов
ПСБ запустил сервис предоставления отсрочки платежа заказчикам крупных компаний
ПСБ запустил сервис предоставления отсрочки платежа заказчикам крупных компаний
В Новокуйбышевске легковушка сбила велосипедиста
В Новокуйбышевске легковушка сбила велосипедиста
Израиль отложил въезд индивидуальных путешественников из других стран до 1 августа
Израиль отложил въезд индивидуальных путешественников из других стран до 1 августа
В Самаре пройдет акция проекта "Чистая Волга"
В Самаре пройдет акция проекта "Чистая Волга"
В Самарской области продолжается работа по повышению эффективности службы занятости
В Самарской области продолжается работа по повышению эффективности службы занятости
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.67
-0.5
EUR 86.71
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В областной юношеской библиотеке прошло торжественное открытие основного этапа  Акции «Полк@ Победы»
Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»
Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

АвтоВАЗ повысит цены на свои модели с 1 июля

24 июня 2021 13:00
106
АвтоВАЗ повысит цены на свои модели с 1 июля

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ с 1 июля 2021 года повысит стоимость своих автомобилей. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, Granta Sedan с нынешних 519 900 рублей подорожает до 531 900 рублей, Vesta Sedan с 743 900 до 758 900 рублей, Xray с 706 900 рублей до 726 900 рублей, Largus с 724 900 до 727 900 рублей, Niva Travel с 779 900 до 796 900 рублей, Niva Legend с 619 900 до 632 900 рублей.

Отмечается, что это будет четвертое повышение цен на Lada в текущем году. Первый раз АвтоВАЗ поднял стоимость на свои автомобили 15 января, затем 15 марта и 1 мая, пишут Известия.

21 июня стало известно, что АвтоВАЗ с 2023 года запустит производство новых автомобилей Lada по цене выше 1 млн рублей.

Теги: Lada Автоваз автомобили

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
АВТОВАЗ выпустит четыре принципиально новые модели Lada
16 июня 2021, 13:47
АВТОВАЗ выпустит четыре принципиально новые модели Lada
Об этом сообщил президент тольяттинского автогиганта. Новости компаний
676
LADA продолжает увеличивать продажи в России
03 июня 2021, 12:31
LADA продолжает увеличивать продажи в России
В мае 2021 года в России продано 38 284 легковых и лёгких коммерческих автомобиля LADA. Новости компаний
648
АВТОВАЗ поднимет цены на свои автомобили в России
27 апреля 2021, 11:57
АВТОВАЗ поднимет цены на свои автомобили в России
Машины станут дороже в среднем на 2-5%. Транспорт
832
В центре внимания
Системная работа губернатора по привлечению инвестиций позволяет открывать новые рабочие места.
24 июня 2021  14:07
В Особой экономической зоне «Тольятти» введено в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов
26
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
24 июня 2021  13:43
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
83
В Самарской области снова обещают грозу и шквальный ветер
24 июня 2021  12:58
В Самарской области снова обещают грозу и шквальный ветер
113
Скачок заболеваемости коронавирусом: за сутки в Самарской области 129 новых случаев
24 июня 2021  12:29
Скачок заболеваемости коронавирусом: за сутки в Самарской области 129 новых случаев
203
В 45 оздоровительных лагерях Самарского региона организован отдых 8 336 детей
23 июня 2021  11:43
В 45 оздоровительных лагерях Самарского региона организован отдых 8 336 детей
253
Весь список