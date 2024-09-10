«Автодор» разработал музыкальную дорожную разметку для платных дорог

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Госкомпания «Автодор» разработала музыкальную разметку для платных автомобильных дорог. Об этом глава госкомпании Вячеслав Петушенко рассказал в интервью «Коммерсанту», которое вышло 10 сентября.

По словам Петушенко, шумовые полосы уже давно применяются дорожниками, они сигнализируют водителю, если автомобиль по какой-то причине начинает смещаться к обочине. Однако специалисты «Автодора» разработали программное обеспечение, которое позволяет рассчитать параметры для нанесения разметки так, чтобы при движении по ней возникал эффект звучания музыкального фрагмента. Испытания такой разметки планируется провести на одном из участков М-11.

Еще одной разработкой госкомпании стала система предупреждения водителей о выходе дикого животного на проезжую часть. За ее работы отвечают тепловизоры и видеокамеры, которые фиксируют объекты и даже способны их классифицировать.

«Данные передаются на динамическое табло, установленное на подъезде к опасному участку. В рамках опытной эксплуатации такие системы установлены в Смоленской области на М-1, завершается монтаж комплекса на А-107», — поделился Петушенко.

Кроме того, «Автодор» планирует улучшать качество содержания дорог зимой. В долгосрочной перспективе вдоль участков, где дороги заносит снегом, будут деревья в шесть рядов, и это самое лучшее решение для защиты от ветра, отметил Петушенко. Сейчас используются щиты и в зависимости от уровня снегозаносимости различные временные технические решения, в том числе сетка, пишут "Известия".