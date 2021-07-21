Авиасалон МАКС-202 откроется сегодня для всех желающих

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Авиасалон МАКС-2021, который стартовал накануне в подмосковном Жуковском, откроется сегодня для всех желающих.

Форум проводится в условиях пандемии, вход на территорию выставки – только при наличии QR-кода о вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом.

В юбилейном, пятнадцатом по счёту смотре новейших разработок в авиастроении участвуют почти три сотни компаний из 56 стран.

Накануне, открывая Международный авиакосмический салон в Жуковском, президент Владимир Путин заявил, что производство современной, безопасной и эффективной техники позволит нашей стране укрепить лидирующие позиции в авиакосмической отрасли.

По словам главы государства, России "есть что предложить" партнерам и в области фундаментальных исследований, и разработок.

Добавим, как сообщили ТАСС в дирекции авиасалона, в первый день работы его посетили около 7 тысяч человек. Завершится работа форума 25 июля.