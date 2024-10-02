Авиакомпания "Россия" перенаправила рейсы в Дубай по удлиненным маршрутам

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Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" изменила маршруты своих рейсов в Дубай в обход Израиля, сообщила пресс-служба перевозчика.

Самолет из Сочи в аэропорт Аль-Мактум будет пролетать через Турцию и Саудовскую Аравию с технической остановкой в Египте. Рейс из Санкт-Петербурга будет выполнен через воздушные пространства Туркменистана, Афганистана и Пакистана с технической посадкой в Самаре, сообщает авиакомпания в Telegram-канале.

"Пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании", – отмечается в сообщении.

Некоторые пассажиры будут направлены на рейсы авиакомпании-партнера, пишет Смотрим.