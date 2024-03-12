Арбитражный суд Подмосковья арестовал имущество IKEA на 12,9 млрд рублей

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Арбитражный суд Московской области признал недействительной сделку ООО "Торг" – одной из структур ушедшего из РФ шведского мебельного концерна IKEA – с ирландской компанией Fami Limited, следует из картотеки суда.

Суд удовлетворил заявление межрегиональной инспекции ФНС и постановил изъять в доход государства 12,9 миллиарда рублей – сумма недействительной сделки, пишет Смотрим.

Отмечается, что арест не накладывается на денежные средства, предназначенные для выплаты зарплаты сотрудникам ООО "Торг".

Ранее сообщалось, что концерн IKEA продлил регистрацию товарного знака в Роспатенте до августа 2033 года.