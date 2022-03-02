Apple подтвердила приостановку продаж гаджетов в России

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Приостановлена продажа продукции американской компании Apple в России на фоне событий на Украине, сообщила ее пресс-служба во вторник, 1 февраля.

«Мы приостановили продажи всех продуктов в России. На прошлой неделе мы остановили экспорт через все каналы сбыта в страну», — говорится в опубликованном распоряжении.

Также пресс-служба заявила об отключении отчетов о происшествиях на картах Apple на Украине «из соображений безопасности и мер предосторожности для граждан страны».

Кроме того, в компании напомнили, что ранее система бесконтактной оплаты Apple Pay и другие сервисы были ограничены для российских пользователей.

До этого во вторник компания закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России. На всех товарах в графе «Доставка» указано «в настоящее время недоступно».

В этот же день стало известно, что клиенты ВТБ могут столкнуться с ограничениями в работе приложения банка на операционной системе iOS, которая установлена в iPhone, пишут "Известия".