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Анонсирован российский аналог Instagram — «Россграм»

16 марта 2022 13:12
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Анонсирован российский аналог Instagram — «Россграм»

В России запускают новую социальную сеть «Россграм» («Российский инстаграм»), призванную стать аналогом заблокированного в РФ Instagramа (внесен Роскомнадзором в перечень запрещенных сайтов). Создателем новой соцсети стали предприниматели Кирилл Филимонов и Александр Зобов. Ряд СМИ сообщают, что последний учился на одном курсе с создателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым.

Подробности запуска «Россграма» Александр Зобов раскрыл на странице проекта в соцсети «ВКонтакте». Он пишет, что в новой соцсети сохранятся все привычные функции, будут мобильные приложения для Android и iOS, а также появятся дополнительные инструменты монетизации – возможность установить платный доступ к контенту, функция в виде сбора средств (краудфандинг), реферальная программа и другие.

«Мы работаем также над функцией переноса данных из Instagram, поэтому постарайтесь выгрузить ваши данные из Instagram в разделе Настройки - Конфиденциальность и безопасность - Скачивание данных - Запросить файл в JSON-формате (не HTML)», - говорится в сообщении.

Предварительно запуск «Россграма» намечен на 28 марта, сообщается на сайте проекта. Первыми пользователями соцсети станут партнеры разработчиков и топ-блогеры. В апреле соцсеть станет доступной для всех пользователей. Сейчас посетителям сайта предлагают заполнить форму, чтобы получить к ней ранний доступ и дополнительную информацию, пишет МК.

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