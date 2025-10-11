Аэропорты Самары и Саратова возобновили работу в штатном режиме

153

В аэропортах Самары и Саратова утром в субботу сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что данные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

"Ограничения сняты на прием и выпуск воздушных судов в Самаре и Саратове", – отметил Кореняко.

Он добавил, что за время ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены четыре самолета: два, летевших в Самару, и два в Саратов, пишет Смотрим.