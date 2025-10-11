Я нашел ошибку
Также в этом сезоне самарская спортсменка стала бронзовым призером чемпионата России.
Елена Петрова из Самарской области выиграла Кубок России по альпинизму
 Вячеслав Федорищев стал пятым  губернатором, который был принят в казаки.
Губернатора Вячеслава Федорищева посвятили в казаки
Самары Иван Носков посетил две промышленные организации в городе
Юрист рассказал о возможных штрафах при частых переводах на карту
Подросток из Якутска погиб от удара током во время зарядки iPhone
В Тольятти вор проник в квартиру через незапертую дверь
В Тольятти обновили несколько учреждений культуры
В Сызрани задержан подозреваемый в грабеже
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Аэропорты Самары и Саратова возобновили работу в штатном режиме

11 октября 2025 09:41
153
В аэропортах Самары и Саратова утром в субботу сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что данные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

"Ограничения сняты на прием и выпуск воздушных судов в Самаре и Саратове", – отметил Кореняко.

Он добавил, что за время ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены четыре самолета: два, летевших в Самару, и два в Саратов, пишет Смотрим.

В центре внимания
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025  19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
346
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
10 октября 2025  10:46
778
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
10 октября 2025  10:36
324
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
596
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
843
