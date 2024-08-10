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Аэропорты РФ перейдут на отечественное ПО после принятия закона о КИИ

10 августа 2024 12:27
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аэропорты РФ перейдут на отечественное ПО после принятия закона о КИИ

Все российские аэропорты перейдут на отечественное программное обеспечение после того, как будет принят закон об объектах критической информационной инфраструктуры. Об этом заявил министр информационного развития Максут Шадаев.

Он также пояснил, что отраслевые ведомства разработают планы по срокам внедрения каждого типового решения в зависимости от его готовности, пишет агентство ТАСС.

Помимо этого, Министерство цифрового развития вместе с российскими разработчиками ПО продумывают механизм, который позволит сделать процесс ценообразования в сфере программного обеспечения прозрачным. Это позволит избежать недобросовестной конкуренции, отметил Шадаев.

В частности, программистов попросят установить максимальную цену на свою продукцию и сделать прайс-лист доступным для всех. Что касается использования зарубежного ПО, то за это могут ввести плату, но она не коснется малого и среднего бизнеса, пишет Смотрим.

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