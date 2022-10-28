«Аэрофлот» возобновит полеты в Каир с 12 ноября

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Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» с 12 ноября возобновляет рейсы в Каир. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщается в релизе авиакомпании.

«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Каир. Ежедневные полеты в столицу Египта будут выполняться начиная с 12 ноября 2022 года, билеты уже в продаже», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Каир станет третьим по счету пунктом Египта, в которые «Аэрофлот» выполняет регулярные рейсы. В компании напомнили, что 1 октября были возобновлены полеты на курорты Красного моря — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, пишут "Известия".

В «Аэрофлоте» добавили, что билеты на рейсы в Каир уже доступны для покупки.