Администрация президента не поддержала предложение увеличить срок срочной военной службы до двух лет

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Администрация президента и Минобороны не поддержали предложение некоторых сенаторов и депутатов увеличить срок срочной военной службы до двух лет. Власти решили концентрироваться на качественной, а не количественной подготовке военных. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Как пишет газета, в Кремле учитывали позицию выступавших против этой инициативы парламентариев. Глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас также заявил изданию, что, по его мнению, увеличение срока службы не повысит боеспособность российских военных. Господин Клишас при этом пояснил, что итоговое решение в этом вопросе останется за Минобороны.

С 1 ноября в России начался осенний призыв на срочную службу. С 2008 года срок срочной службы составляет один год. В октябре сенатор Владимир Джабаров предложил увеличить срок обязательной службы до двух лет, позже его поддержал депутат Госдумы Михаил Шеремет. В Кремле говорили, что не обсуждали этот вопрос. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что сейчас законопроектов об увеличении срока службы нет, пишет Коммерсантъ.