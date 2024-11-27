27 ноября теперь отмечается День морской пехоты

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Президент России Владимир Путин распорядился установить День морской пехоты. Об этом стало известно из указа президента, опубликованного 27 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что посвященный подразделению Вооруженных сил РФ праздник будет отмечаться 27 ноября.

Изменения вносятся в указ президента «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».

Морская пехота — это высокомобильные подразделения Военно-морского флота Российской Федерации, которые предназначены для участия в боевых действиях в составе морских, воздушно-морских и воздушных десантов. Они также обеспечивают оборону военно-морских баз, островов, важных береговых пунктов и мест базирования флота, пишут "Известия".